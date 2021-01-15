Мнение: Семь кризисов Америки, заборы вокруг Капитолия и меланиновое превосходство

15.01.2021, 21:12, Разное

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1. В любой большой стране постоянно происходят какие-то кризисы. То одна отрасль экономики забарахлит, то другая закашляет. То эпидемия, то непомерные военные расходы. И это нормально. Однако когда кризисов становится много, когда они накладываются друг на друга, государство имеет шанс надломиться под непосильной нагрузкой и рухнуть.

Выдержки из статьи о 7 текущих кризисах Америки приводит Кримсон Альтер:

https://t.me/crimsondigest/1239

“Семь кризисов Америки” от Майкла Эвери, стратегического аналитика Rabobank.

Заметка использует как базу нашумевшую статью “Пять кризисов Америки” от профессора Майкла Линда.

Опорная цитата:

«Дискуссия по-прежнему вращается вокруг того, что произошло в Вашингтоне 6 января. Чего мы не слышим, так это обычных американских проповедей о сближении и единстве. Наоборот. Речь идет о 25-й поправке [к Конституции США] или об импичменте, о «внутреннем терроризме». Как показал опрос общественного мнения, 20% всех избирателей и 45% республиканцев поддержали осаду Капитолия. Эвристика показывает, что нельзя ожидать “демократической нормальности-как-обычно” с таким числом граждан, которые говорят, что они не хотят быть в этой системе […]

[Профессор Линд пишет, что] «Многие демократы заявляют, что республиканцы разрушают республику. Многие республиканцы утверждают обратное. Они все правы…. Как правило, сравнения между США и Веймарской Германией или поздним республиканским Римом вводят в заблуждение, но когда соперничающие элитные политические фракции терпят или поощряют насилие со стороны толпы на улицах, сравнения можно простить».

Затем Линд перечисляет пять кризисов США:

Политический кризис: «… централизация власти в небольшом количестве амбициозных элитных фракций и кружков… Сами национальные партии больше не являются действующими организациями, а являются просто брендами »;

Кризис национальной идентичности: «Ни партийные лидеры Америки, ни их воинствующие сторонники больше не сдерживаются здравым смыслом межпартийной солидарности и общего американского патриотизма»;

Кризис социальных сетей: «Люди, которые корнями уходят в настоящие сообщества [“на земле”, а не в сосцетях – прим. Кримсон]… не могут стать хорошими солдатами в политических армиях, развернутых удаленными элитами, которые борются за контроль над правительственными учреждениями. У этих людей есть работа, которую нельзя пропустить, и дети, которых они должны забирать из школы, и делам, по которым нужно бегать… »;

Демографический кризис: «Рост числа не состоящих в браке и бездетных молодых американцев в возрасте от 20 до 30 лет, которых можно мобилизовать левыми и правыми для неограниченной политической войны…»; и

Экономический кризис: «Стратегия …, поощряемая неолиберальными демократами и либертарианскими консервативными республиканцами с 1970-х годов, заключалась в снижении затрат на рабочую силу в США … Американский бизнес также снизил заработную плату, разгромив профсоюзы в частном секторе, в которых теперь меньше членов – чуть более 6% рабочей силы частного сектора – чем при Герберте Гувере».”

Эвери добавляет свои два кризиса: “Финанциализация… На самом деле не имеет значения, кто сидит в Овальном кабинете, если ФРС печатает доллары с предыдущими президентами на них… экономика без свободных выборов вполне приемлема для Уолл-стрит; но пузыри активов… делает доминирование центробанков частью проблемы поляризации, а не её решением: кто [вообще] голосовал за это?

Во-вторых, вместо того, чтобы глава государства запрещал СМИ, сегодня СМИ запрещают главу государства: Трамп, который по-прежнему остается президентом, теперь официально отключен от Facebook, у которого также не было особых проблем с тем, чтобы скрыть важные новости, связанные с выборами, в преддверии 3 ноября. Все мы знаем, что экономика без свободы слова вполне приемлема и для Уолл-стрит; но это только усугубит политическую поляризацию…”

2. США на пороге гражданской войны. Вот видео, на которое указали читатели. Капитолий словно в осаде, он обнесён несколькими рядами заборов, повсюду военные и полиция:

https://www.youtube.com/watch?v=iIFaQAG_1dM

Впервые со времён предыдущей гражданской войны (1861-1865) в здании Капитолия осталась ночевать Национальная гвардия США:

https://lenta.ru/news/2021/01/13/grvoina/

3. В команде президента Байдена будут работать не одни только старики, но и сравнительно молодые люди со свежими идеями:

https://ria.ru/20210112/ssha-1592680610.html

…представим себе, что советником президента США по гражданским правам становится автор статьи о “генетическом превосходстве белых над неграми в физическом, умственном и духовном плане по причине повышенного содержания у последних меланина”.

Мы не можем себе такого представить — а зря, потому что советницей президента Байдена по гражданским правам будет Кристен Кларк, автор статьи о генетическом превосходстве негров над белыми “в физическом, умственном и духовном плане” по причине пониженного содержания у последних меланина:

https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-kristen-clarke-doj-civil-rights-division

Просто так — можно, а наоборот — нельзя.