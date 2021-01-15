 

Комитет ВОЗ выступил против вакцинации от коронавируса при поездках

15.01.2021, 21:10, Новости дня
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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавивируса высказался против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.

«В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]», – цитирует ТАСС рекомендации комитета ВОЗ.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза пока не договорились о форме сертификата вакцинации от COVID-19. Представитель комиссии заявлял, что существует необходимость сертификатов о вакцинации от коронавируса, соответствующие обсуждения идут на уровне европейских институтов, рекомендации появятся к середине января. Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает хорошей идею создать документ по пройденной вакцинации от коронавируса, который бы признавался во всем Евросоюзе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для прошедших вакцинацию от коронавируса, а  также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств.



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