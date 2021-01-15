 

Юрист: Требование ФСИН заменить Навальному срок по делу «Ив Роше» на реальный законно

15.01.2021, 21:10, Новости дня
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Требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» законно и с точки зрения российского законодательства, и по международным нормам, рассказал адвокат Александр Зорин.

ФСИН обратилась в Симоновский суд Москвы с просьбой заменить блогеру условное наказание на реальное за систематические грубые нарушения условий испытательного срока. Адвокат Каринна Москаленко сообщила «Эху Москвы», что требование о реальном сроке Навальному выглядит абсурдным, поскольку Европейский суд по правам человека якобы рассматривал это дело в «чисто гражданско-правовых отношениях, а государство не может преследовать человека за то, что он был задействован в этих отношениях»..

В свою очередь, кандидат юридических наук, адвокат Александр Зорин, внимательно отслеживающий деятельность ЕСПЧ, сообщил РАПСИ, что Москаленко умалчивает о том факте, что в итоговой части постановления о деле Навальных Европейский суд не признавал Навального невиновным и не обязывал власти РФ снять с него уголовное наказание. «В нем также не содержится требований передать дело братьев Навальных на новое рассмотрение», – сказал адвокат.

По мнению юриста, Москаленко неправильно истолковала решение ЕСПЧ, представив дело так, будто бы Европейский суд оспорил решение российского суда и едва ли не признал Навального невиновным. В действительности же ЕСПЧ лишь посчитал, что российские суды «не в достаточной мере рассмотрели возражения Навального, так же, как они не определили, что представляет собой несоблюдение договорных обязательств, что является особой характеристикой коммерческого мошенничества», – объяснил Зорин.

Он сообщил, что Верховный суд РФ рассмотрел возражения ЕСПЧ и ответил ему, изложив разъяснения на 39 листах судебного постановления. В нем сказано, что браться Навальные использовали для хищения чужого имущества договоры, обязательства по которым заведомо не могли выполнить, а поэтому в приговоре сделан правильный вывод относительно корыстной цели их умысла, рассказал адвокат. 

Между тем, итальянские СМИ опубликовали статью, посвященную окончанию «проекта Навальный», передает Ruposters. В ней сказано, что берлинская клиника «Шарите» фигурально выдворила блогера, избавившись от него публикацией в научном журнале The Lancet. 

В статье отмечается, что клиника является официальным учреждением Бундесвера и ни одно ее из публичных заявлений не проходит без соответствующего согласования заинтересованных органов, а значит, официальный диагноз говорил, что Навальный вполне здоров и дееспособен. 

«Да, они просто надавили на Навального с простым и недвусмысленным требованием: «лети, как птица, Алексей, лети домой». Более чем очевидно, что таким образом «проект Навальный» завершился – это конец игры, дальше только титры. Однако за ними уже анонсирована вторая часть – проект Юля», – предположили авторы материала.

По мнению журналистов, «именно «женская карта» сейчас станет козырной». «Из нее сделают Тихановскую – в Минске этот сценарий был обкатан в первом приближении и его можно ставить на поток», – высказали предположение журналисты.

В среду стало известно, что ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей.



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