Врачи прокомментировали видео с конвульсиями американки после вакцины от COVID-19

15.01.2021, 21:10, Новости дня

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С этим случаем необходимо разбираться врачам. Даже если предположить, что это видео – не постановочное, то не следует верить, что перед нами «последствия вакцинации», сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал появившееся в соцсетях видео, на котором женщину трясет от конвульсий, которые якобы возникли после вакцинации препаратом Pfizer.

«Это видео смахивает на фейк»,– полагает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его мнению, публикацию можно рассматривать в контексте распространяемых в интернете сообщений о якобы десятках пациентов, умерших после вакцинации. «Я лично в эти цифры не очень верю. «Звериный оскал капитализма» – это для нас, конечно, привычная формулировка, но кроме нее еще есть профессиональная медицинская этика, и я не думаю, что сами американские врачи могут прививать вакциной, которая грозит подобными осложнениями», – подчеркнул медик.

Ранее житель американского штата Луизиана Брант Гринер (Brant Griner) опубликовал в Facebook видео с участием своей матери, которую, по словам Гринера, только что привили от коронавируса вакциной компании Pfizer/BioNTech. «Это то, что вакцина Pfizer COVID-19 сделала с моей мамой. Пожалуйста, молитесь за нее. Ее положили в больницу. И будьте осторожны с вакциной. Я уверен, что это хорошо для некоторых людей. Но вам нужно подумать, стоит ли принимать эту вакцину? Это не для меня. Поделитесь этим постом, нам нужна помощь в поиске ответов», – пишет Гринер.

На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу.

Гринер пишет, что «маме сегодня становится еще хуже, а от врачей до сих пор нет ответов, как это исправить». «Пожалуйста, помолитесь за нее. Я не могу видеть свою маму такой, что мне хочется плакать, зная, что я ничем не могу ей помочь. Пожалуйста, не принимайте вакцину COVID-19», – пишет он.

Пользователи, судя по комментариям, оказались шокированы увиденным. Многие из них отказались верить в то, что конвульсии женщины вызваны прививкой. Кстати, судя по его страничке, Гринер принадлежит к сторонникам президента Дональда Трампа.

«Наверное, с этим случаем необходимо разбираться тамошним врачам», – полагает Онищенко. Даже если предположить, что это видео – не постановочное, то не следует верить на слово публикаторам, утверждающим, что перед нами «последствия вакцинации», отметил бывший главный санитарный врач России.

«Сложно судить по одному видеоролику, без всякого диагноза, поставленного врачами, а также без анамнеза прошлых болезней этой женщины, без информации о том, в каком она состоянии находилась до вакцинации, если последняя все же имела место», – указал эксперт.

«В любом случае, даже если у нее действительно была такая реакция на прививку, то крайне неэтично выставлять в соцсеть свою мать в таком виде, – подчеркнул собеседник. – Слишком высокая цена даже для того, чтобы предупредить других об опасности вакцинирования этим препаратом, как автор ролика это объясняет в комментарии».

Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.

В РФ израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».

«Когда вы имеете дело с прививкой большого количества людей, всегда можно столкнуться с феноменом. Что-то случается с конкретным пациентом, причем возможно, это случается независимо от вакцины», – отметил газете ВЗГЛЯД профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

«Если вы имеете дело с большим количеством людей, можно ожидать самых разных реакций. Может, на видеозаписи – проявление недуга, которое давно назревало в организме человека, а вакцина лишь стимулировала его. Надо проверять», – добавил эксперт.

«Закономерны такое реакции или нет, можно судить по их частоте на фоне общего количества привитых. Тяжелые случаи обычно разбирает специальная комиссия, она и решает, вызваны ли такие феномены собственно вакциной. Говорить о том, что Pfizer COVID-19 дает такого рода реакцию в массовом порядке, можно только в том случае, если были привиты десятки тысяч людей и у этого количества была затем выявлена определенная частота такого нарушения. Я лично не располагаю данными о том, что при применении этой вакцины такие проявления встречаются более-менее регулярно» – сказал профессор.