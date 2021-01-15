Личное: “Влюбленная женщина, согласная на все условия”

15.01.2021, 21:02, Разное

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Чтобы проиллюстрировать последний пост о том, как правильно выстраивать границы, чтобы не открывалась хлеборезка, не вылезали щипцы и не приходилось потом “спасать самооценку”, я возьму первое попавшееся письмо из последних, не самое показательное, хлеборезки бывали и побольше.

Но и в таком письме хорошо видна цена неправильно выстроенных границ, что мы обсуждаем вот здесь.

frezzzygrant

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Благодарю за Ваш блог.

Буду признательна за разбор моей ситуации.

У меня был друг юности, который вроде как имел ко мне романтический интерес. Но ровесники меня тогда мало интересовали.

Была одна дурацкая ситуация, когда он в танце полез ко мне целоваться. Но за пять минут до этого он целовался с моей подругой, как он потом говорил, по ее инициативе. Что скорее всего правда. Мы оба тогда отморозились. После этого долго не общались, а спустя время стали просто приятелями.

(Если бы ее интересовали ровесники, она бы его взяла. Вот это фокус – на себе. Она не знает точно, имел ли он к ней интерес или к подруге ее больше, потому что привыкла ориентироваться на свое желание. Вот так все девушки почти рассуждают: сначала надо выбрать того, кто тебе нужен, потом уже посмотреть, есть ли у него интерес и как этот интерес получить. Опишите вред такого взгляда)

Через двадцать лет, которые мы живем в разных странах, мы встретились. Причем он меня давно звал в свою страну, куда я поехала с семьей. Подогревал меня фразами типа “жду тебя всегда”, “звони всегда” и т. д. При встрече случилась любовь, по крайней мере у меня. Он вроде бы тоже “горел”, хотя тогда между нами произошло только объяснение.

(Двадцать лет они общались по-дружески, он ей любезно отвечал на ее такие же любезные сообщения. Но она решила положить на него глаз, потому что у нее возникла потребность поменять мужа на кого-то другого)

У нас обоих браки в дефолте с детьми. Моему браку почти 20 лет, у него второй брак, которому 10.

Мы встретились еще раз в другой стране. Было очень романтично. Он красиво ухаживал, я влюблялась все больше. На прощание я подарила ему книгу с подписью “я не забуду тебя никогда”. Книга про мальчика и девочку, которые дружили в детстве и потом встретились снова. Он сказал, что это про нас.

Потом было несколько месяцев любовной переписки, одна несостоявшаяся из-за него встреча, корона, вместе с ней рухнувшие планы на новую встречу. Он стал реже писать, ничего не обещал, а потом неудачно пошутил. Типа в это время нам нужно держаться подальше друг от друга.

(Так как она положила на него глаз, деваться ему уже было некуда, обижать ее не хотелось. Но он все равно пытался петь ей арию Мертвого жука)

На что я обиделась, решила, что пора заканчивать роман и перестала писать. Он вызвал меня на разговор, в котором много говорил про любовь и про то, что нам нужно быть вместе. Но я какого-то черта все равно сказала, что не вижу смысла продолжать.

(Хлеборезка была открыта, а туда сначала кидали крошки, а когда крошек не осталось, мятый фантик. Поэтому она достала щипцы “обида”, вытянула из него извинения, но настучала скалкой, потому что решила “защитить самооценку” и границы выстроить: со мной так нельзя, со мной надо лучше!)

Он еще месяц продолжал изредка и скупо писать, я отвечала. Потом перестал. Через месяц я не выдержала и написала сама. Он сразу ответил. Мы созвонились, рассказали друг другу, как мы друг друга любим и все снова завертелось. При этом он мне рассказывал, что ему снится развод и что нам нужно быть вместе.

(Сидела и ждала с раскрытой хлеборезкой, ничего не дождалась, пересчитала мусор в шкатулке и решила, что этого тоже достаточно, и возобновила “мы”)

Еще через два месяца мы наконец смогли встретиться. Было много романтики, секса, разговоров. Он снова красиво ухаживал, пел мне песни и за все платил. Я была нежна с ним, у меня было много идей на предмет досуга, которые он с удовольствием поддерживал. Он рассказывал довольно интимные вещи о себе и хотел знать все то же обо мне. Много жалел вслух, что не женился на мне. Я его утешала, что мы бы скорее всего все равно развелись.

(Жалел, что не женился, а теперь поезд ушел, он с другой и автору ничего не светит. Она его утешала в короне Спасателя, хотя самой хотелось утешений. Видите, насколько она преувеличивает свои права на него, свою значимость для него, и только из-за этого сливается? Не от других защищаться надо, а от своей короны. Она вас сливает, а люди при вашем сливе не то что не атакуют, а пятятся от вас)

А еще он несколько раз прямым текстом сказал, что жениться больше не собирается, потому что не хочет ответственности. Я не знала, как на это реагировать и попробовала шлангануть, но он потребовал ответить, что я его услышала.

Выяснилось, что его, оказывается, все устраивает в браке. Хотя он работал день и ночь, чтобы поменьше пересекаться с женой. И документы на развод были подписаны еще до нашей первой встречи, хотя тогда жена уговорила дать ей шанс.

(Она попыталась сделать вид, что не услышала, но он стал добиваться разговора о том, что разводиться он не будет. Для этого может быть только одна цель – отвязаться от нее. Если бы он хотел замять эту тему, то помалкивал бы. Но девушкам всегда кажется, что их так пытаются “прогнуть до удобных условий”)

Ну и про ответственность смешно. Он знает, что я никогда не зависела от мужа. В отличие от его жен. Да и на нем уже висит столько ответственности, что иметь с ним дело можно только по большой и чистой любви.

(Своих жен он любил и много вкладывался, ее муж вкладываться не хотел. Но она это называет “не зависела от мужа, в отличие от его жен”. Как она здесь выстраивает границы, понятно?)

Предложил мне дальше встречаться в таком же формате. Воодушевленно строил планы на ближайшие 30 лет, расписывал, как это будет здорово.

(Она даже не заикалась о женитьбе, он сам начал разговор о том, что ей ничего не светит. Но она кормит корону тем, что он ее якобы уговаривал. Вот так они защищают самооценку)

Жалею, что не сделала пику и не улетела первым самолетом. Вместо этого сделала вид, что все ОК. Без кислых щей и щипцов. Мне было хорошо с ним несмотря ни на что, хотя осадочек остался.

(Сейчас она жалеет, что не убежала в ночь, называет эту скалку и щипцы пикой. Вместо скалки она просто осталась подъедать вкусные крошки)

Улетела как запланировала, на день раньше него. Хотя в последний момент пыталась перебить билеты. Он вдогонку писал, как без меня плохо и одиноко. В аэропорту на прощание я сказала ему: прощай.

Через пару дней до него дошел мой месседж, он написал, что ему тревожно. Спросил, что он сделал не так. Я сначала сказала, что все так. А потом он снова вызвал меня на разговор и я со слезами сказала, что он лучшее, что было в моей жизни, но я так не смогу.

(Понял, что она обиделась и рассталась с претензиями к нему. Но ей опять сейчас будет мерещиться атака на ее границы)

После этого он через неделю написал, что я ему снилась. Поблагодарил за любовь. Я тоже поблагодарила за все.

Потом был его день рождения. Я написала ему утром:

Я: С днем рождения. Всего тебе самого лучшего.

Он: Все лучшее уже было.

Я: Оптимист. Какие твои годы.

Он: Я буду любить тебя.

Я: Это твой способ бегства от реальности.

Он: Не покидает ощущение, что что-то сделал не так. Я тебя обидел?

Я: Нет.

(Он упорно с ней прощается сам. Хотя она намекает на продолжение. Но он ей: нет, умерла, так умерла)

Я отправила ему подарок. Он получил, прислал фотки. Спасибо не написал. Потом еще писал в течение месяца, но мало и ни о чем. Типа досмотрел сериал, на который я его подсадила во время нашей встречи. Я это расценивала как дурацкие пинги и не отвечала.

(Какие еще пинги? Она шлет ему подарки, он в ответ что-то пишет из вежливости. Но ее-то границы далеко от ее территории, поэтому ей и кажется, что ее то обламывают, то пингуют, а может быть даже газлайтят и абьюзят)

Потом был мой день рождения. Накануне он прислал мою фотку из нашей первой поездки со словами “Ты очень красивая”. Я не нашла, что на это ответить. Но очень ждала, что он меня поздравит и собиралась ответить. Излишне говорить, что здесь он меня жестко обломал.

(На ДР надо подарок слать, а ему уж очень не хотелось продолжать эту бодягу, поэтому он забыл)

Я психанула, на следующий день отфрендила его в соцсети и заблокировала в мессенджере. В тот же день он отлайкал мои старые пейзажные фотки из поездки в его страну, впервые за полгода разместил новые фотки на своей странице, но упорно проигнорировал мой др. Через месяц заблокировал меня в другом мессенджере. Меня это так возмутило, что я чуть не написала ему, какого черта. Знаю, что не надо было его блокировать, это была кривая пика, которую он мне развернул.

(Кривая пика не может быть такими откровенными щипцами. Пику так не искривить. Это была истерика брошенной женщины)

После этого стала как-то особенно по нему скучать. Спустя недели две разблокировала его и отлайкала его последнюю фотку. Через два дня он отлайкал мою последнюю фотку, а на следующий день лайк убрал.

(После жирной точки все особенно скучают. Потому что когда вас бросили, а вы делаете вид, что постфактум бросаете сами, то вам начинает казаться, что вы теперь можете сделать камбэк. Здесь видно, как ее границы подводят?)

Ведем себя как школьники. С одной стороны, я считаю, что правильно сделала, что не согласилась на его условия. Понимаю, что я изначально соглашалась на эти отношения в большой короне, думая, что человек всю жизнь в меня влюблен. Корону он мне этим активно кормил.

(Вот где он ей кормил корону? То что сам платил за кафе, когда она к нему приехала для секса? Еще бы он ей счет предлагал делить. Или когда она ему книжку подарила, а он догадался, что это толстый намек? Книжка та была большими ее щипцами. Ему пришлось ее выбросить, чтобы жена не нашла и другая любовница не высмеяла. И он переживал, что выбросил)

С другой стороны, мне кажется, я что-то сделала не так. И если бы я как-то по-другому себя повела, все могло бы быть иначе. Мне кажется, он мне мстит за то, что я его бортанула, когда он говорил, что нам надо быть вместе. Это не считая того, что ему, конечно, проще ничего не менять в жизни, имея влюбленную женщину, согласную на его условия.

(Конечно он мстит и тоже страдает. К иллюзиям надо глюки теперь добавить и кинуться на завоевание. Но обратите внимание, она считает, что он хотел “удобно устроиться”, а не она его атакует)

В общем, не знаю, что делать. То ли отпустить, что я все это время пыталась сделать. Не то, чтобы совсем безуспешно, но меня все еще качает. Причем чем дальше, тем больше я сомневаюсь, что правильно сделала.

(Они еще все время отпускают что-то, как будто их руки кого-то держат или что-то, кроме своей шкатулочки)

То ли попробовать оживить лошадь. Что кажется довольно сомнительным занятием. При этом очень не хочется еще больше сливаться.

(Оживить, конечно. Можно написать его жене, некоторые одаренные так делают, когда хотят лошадь оживить, Франкенштейны. Видите где ее границы?)

Грустно, что вместо старого приятеля и вроде как поклонника у меня теперь только отмороженный бывший любовник.

(Жалеет, что позарилась на журавля и упустила синицу. Могла бы и дальше воображать поклонника, был бы корм короне в одинокие и холодные зимние вечера)