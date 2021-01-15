 

Россиян предостерегли от несанкционированной акции во Внуково

15.01.2021, 20:58, Разное
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Людмила Нефедова рассказала о том, что в социальных сетях начали распространяться призывы к участию в публичном мероприятии в столичном аэропорту Внуково, которое не согласовано с органами исполнительной власти Москвы. 15 лицам, которые призывали к участию в подобном собрании, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона. И организация, и участие в несанкционированных акциях влечет за собой ответственность, напомнила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Напомним, Алексей Навальный сообщил о том, что собирается вернуться из Германии в Россию 17 января. Сторонники блогера стали распространять в Сети призывы собраться вместе и встретить его в аэропорту.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний направила в Симоновский районный суд Москвы ходатайство о замене для Навального условного срока на реальный. Ведомство сообщило, что намерено задержать блогера по прибытии в Москву. Адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин отметил, что требование ФСИН абсолютно не противоречит российским и международным нормам.



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