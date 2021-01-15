Объявлена дата массовой вакцинации от коронавируса

15.01.2021, 20:58, Разное

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Статистические данные по коронавирусу в России по-прежнему не внушают оптимизма. Только в 2021 году было выявлено свыше 350 тысяч случаев заражения коронавирусом и зафиксировано более семи тысяч летальных исходов.

В среду, 13 января, Владимир Путин заявил, что страна должна перейти к массовой вакцинации. Президент отметил, что для этого должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура. Спустя два дня

Татьяна Голикова, вспомнив слова главы государства, объявила, что прививать всех россиян начнут с понедельника, 18 января.

Напомним, сегодня в России граждан, желающих защититься от коронавируса, прививают препаратом “Спутник V”, разработанным исследовательским центром имени Гамалеи. Как пишет “Царьград”, эффективность этой вакцины признана на международном уровне.

Вакцинировать от коронавируса в России начали в конце 2020 года. Тогда подать заявку на прививку могли лишь некоторые категории граждан: врачи, учителя, социальные работники и люди, старше 65 лет.