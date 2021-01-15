Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек

15.01.2021, 20:50, Новости дня

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Число жертв коронавируса в мире превысило два миллиона. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число скончавшихся от коронавируса в мире достигло 2 000 905, всего выявлено 93 418 283 случая заражения COVID-19, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в РФ выявлено 24 715 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5534, Санкт-Петербурге – 3094, Московской области – 1361. Всего в стране выявлено 3 520 531 вирус-положительный пациент в 85 регионах, за весь период в РФ от коронавируса скончались 64 495 человек.