В ЕС назвали условие нормализации отношений с Россией

15.01.2021, 20:50, Новости дня

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Условием для нормализации отношений Евросоюза и РФ является выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер, выступая по видеосвязи на дискуссии на Гайдаровском форуме.

«Сейчас мы говорим о том, что необходимо реализовать Минские соглашения, и это является неким предусловием возобновления нормализации отношений с Россией», – передает его слова ТАСС.

Дипломат отметил, что сейчас в отношениях между Брюсселем и Москвой наблюдается «не сотрудничество, а конфронтация, разъединение ценностей, и из-за пандемии идет дальнейшее отчуждение».

При этом, отметил Эдерер, полностью разорвать отношения с Россией нельзя и со стратегической точки зрения, и с учетом культурных, географических, исторических и геополитических связей. Стороны должны сесть за стол переговоров и понять, чего хотят друг от друга.

Представитель ЕС указал на модель сосуществования между двумя крупными игроками, которая «дает достаточно пространства к обходу острых углов» и при этом сотрудничеству по некоторым вопросам, например, по проблематике изменения климата.

Напомним, 12 января в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От РФ во встрече принимал замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, РФ и Украины».