 

В ЕС назвали условие нормализации отношений с Россией

15.01.2021, 20:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Условием для нормализации отношений Евросоюза и РФ является выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер, выступая по видеосвязи на дискуссии на Гайдаровском форуме.

«Сейчас мы говорим о том, что необходимо реализовать Минские соглашения, и это является неким предусловием возобновления нормализации отношений с Россией», – передает его слова ТАСС.

Дипломат отметил, что сейчас в отношениях между Брюсселем и Москвой наблюдается «не сотрудничество, а конфронтация, разъединение ценностей, и из-за пандемии идет дальнейшее отчуждение».

При этом, отметил Эдерер, полностью разорвать отношения с Россией нельзя и со стратегической точки зрения, и с учетом культурных, географических, исторических и геополитических связей. Стороны должны сесть за стол переговоров и понять, чего хотят друг от друга.

Представитель ЕС указал на модель сосуществования между двумя крупными игроками, которая «дает достаточно пространства к обходу острых углов» и при этом сотрудничеству по некоторым вопросам, например, по проблематике изменения климата.

Напомним, 12 января в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От РФ во встрече принимал замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, РФ и Украины».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / N-TV – тайскому королю не нужна виза для посещения Германии, но не все этому рады

25.06 / Названа причина смерти в США младшего сына Хрущева

06.08 / Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

13.07 / Кроссоверы Kia Telluride и Sportage получили стильную серию Nightfall

24.09 / В приложении “Дія” появятся электронные свидетельства о рождении

25.12 / Мантра об “оружии из Украины” четко вписывается в политику Лукашенко – МИД

07.07 / МИД России: мы утратили доверие к США как к контрагенту

05.07 / В РФ не увидели катастрофы в создании в США аналога ракетных двигателей РД-180

21.08 / Зеленский использует служебные поездки для агитации за “Слугу народа” – Комитет избирателей Украины

13.07 / Абхазия назвала две даты открытия границы с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска