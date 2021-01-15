Британия призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОН

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15.01.2021, 20:50, Новости дня
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Великобритания выразила сожаление о выходе РФ из Договора по открытому небу (ДОН) и призвала Москву пересмотреть свое решение, сообщил представитель министерства иностранных дел королевства.

«Соединенное Королевство разочаровано решением РФ начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур после продолжительного несоблюдения [его условий]. Договор вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами. Соединенное Королевство призывает Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками», – передает ТАСС сообщение представителя ведомства.

В пятницу РФ приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США.

Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе.



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