 

Санду хочет создать “круг доверия” Румыния – Молдова – Украина

15.01.2021, 20:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Молдовы Майя Санду 15 января во время видеоконференции с участием дипломатического корпуса страны заявила, что хочет создать “круг доверия” Румыния – Молдова – Украина. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

По ее словам, в первую очередь Молдове нужно наладить отношения с соседними странами.

“Мне приятно сообщить, что всего за несколько недель нам удалось разблокировать отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами – Румынией и Украиной. После того, как отношения с этими странами на высшем уровне были заморожены из-за враждебной политики властей Кишинева, нам удалось возобновить политический диалог. Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого круга доверия: Румыния – Молдова – Украина”, – подчеркнула Санду.

Также она добавила, что Кишиневу необходимо перезагрузить отношения с Европейским союзом.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, на то время действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

29 декабря Санду в Кишиневе встретилась с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Первый президентский зарубежный визит Санду совершила 12 января в Украину. Свою речь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским она начала на украинском языке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Кадыров получил звание генерал-майора

09.01 / Журналист NYT объяснил решение привиться «Спутником V»

29.11 / Британия подняла в небо истребители из-за «провокационной деятельности» России

30.06 / Надо, чтобы прошедшие лечение COVID-19 рассказывали, каково оно – с температурой и на ИВЛ. Может, это заставит людей соблюдать правила безопасности

02.07 / В Германии оценили сообщения о «сговоре» РФ с талибами

26.10 / В Москве создано сверхпрочное металлическое стекло

04.09 / Стала известна принадлежность попавших в ДТП в Анапе автобусов

01.07 / Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку «Автономной зоны Капитолийского холма»

09.07 / Переход на RAB-тариф станет новым стимулом для большой приватизации гособлэнерго – Владислав Иноземцев

03.08 / Серийный выпуск российского электромобиля запланировали начать в конце года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска