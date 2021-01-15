Санду хочет создать “круг доверия” Румыния – Молдова – Украина

15.01.2021, 20:34, Новости дня

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Президент Молдовы Майя Санду 15 января во время видеоконференции с участием дипломатического корпуса страны заявила, что хочет создать “круг доверия” Румыния – Молдова – Украина. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

По ее словам, в первую очередь Молдове нужно наладить отношения с соседними странами.

“Мне приятно сообщить, что всего за несколько недель нам удалось разблокировать отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами – Румынией и Украиной. После того, как отношения с этими странами на высшем уровне были заморожены из-за враждебной политики властей Кишинева, нам удалось возобновить политический диалог. Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого круга доверия: Румыния – Молдова – Украина”, – подчеркнула Санду.

Также она добавила, что Кишиневу необходимо перезагрузить отношения с Европейским союзом.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, на то время действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

29 декабря Санду в Кишиневе встретилась с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Первый президентский зарубежный визит Санду совершила 12 января в Украину. Свою речь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским она начала на украинском языке.

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