В Одессе проверили детские сады, о минировании которых сообщили утром

15.01.2021, 20:34, Новости дня

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По состоянию на 18.30 15 января в Одессе взрывотехники и спасатели проверили большую часть детских садов, о минировании которых сообщили неизвестные. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Ни в одном из детских учреждений взрывных устройств или веществ не найдено. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований, отметили в посте.

Полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к ложному сообщению о минировании сказал и.о. начальника Одесского районного управления полиции №1 Александр Коцар.

https://www.facebook.com/gunp.odessa/videos/115532660429662/

Информация о том, что в 185 садах Одессы должен произойти взрыв, поступила сегодня на электронный адрес полиции.

13 января в Одеcсе заминировали 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города. Кроме этого, минировали Малиновский районный суд и здание Одесской областной прокуратуры.

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