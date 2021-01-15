В Одессе проверили детские сады, о минировании которых сообщили утром
15.01.2021, 20:34,
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По состоянию на 18.30 15 января в Одессе взрывотехники и спасатели проверили большую часть детских садов, о минировании которых сообщили неизвестные. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Facebook.
Ни в одном из детских учреждений взрывных устройств или веществ не найдено. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований, отметили в посте.
Полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к ложному сообщению о минировании сказал и.о. начальника Одесского районного управления полиции №1 Александр Коцар.
https://www.facebook.com/gunp.odessa/videos/115532660429662/
Информация о том, что в 185 садах Одессы должен произойти взрыв, поступила сегодня на электронный адрес полиции.
13 января в Одеcсе заминировали 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города. Кроме этого, минировали Малиновский районный суд и здание Одесской областной прокуратуры.
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