Мнение: Победить страх и начать жить

15.01.2021, 20:32, Разное

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Ковидобесие на марше. 21 год как символ века

ВОЗ на днях заявила на голубом глазу, что этот, 2021 год, “будет, возможно, еще более тяжелым в плане развития пандемии, чем прошедший 2020-й”. Другими словами, этот шабаш никто и не думает прекращать. Как смешны и наивны были все те миллиарды (!) жителей планеты, которые по всему шарику на разных языках дружно проклинали уходящий “проклятый 20-й” и обвиняли его, ничтоже сумняшеся, в том, что он был чуть ли не “самым ужасным в истории человечества”! Понятно, при этом все проклинающие имели в виду “невероятную пандемию чудовищного ковида”… а заодно таили надежду, что “чудовищный ковид” так и останется в этом нехорошем прошлом году.



Протесты в штате Кентукки, 2020

И вот теперь наивным чудакам говорят “шалишь!” “Эпидемия” спокойно остается с нами и в новом году – более того, она, похоже, только “растет и ширится”. Уже не просто ограничения и дурацкий “масочный режим” – куча стран захвачено вторыми, а то и третьими уже по счету локдаунами и карантинами. В Англии людям из домов запрещают выходить “без крайней нужды” до февраля. В Германии и Австрии, Словакии и Чехии – безумие по нарастающей. В Италии решили не мелочиться и продлили режим чрезвычайной ситуации сразу до апреля. Во Франции я не понял, что творится – но вроде бы Макрон как ввел с 1 декабря режим “закрыто примерно всё”, так и не отменял. Да что говорить, если и на Украине (!) с ее полной безбашенностью и раздолбайством – тоже как бы ввели карантин!

В Соединенных Штатах пауза, но уже 20-го в Белый дом въедет внезапный любимец всего американского народа, политик, набравший больше голосов, чем любой президент США в истории – и, без сомнения, первое, чем он займется – начнет везде вводить новые локдауны и карантины (он уже пообещал).

Я, кстати, согласен с ВОЗ, только с одной поправкой: я очень надеюсь, что 2021 год пройдет под знаком не только ковида, но и нарастающего, даже всепланетного сопротивления масс нагнетаемой СВЕРХУ антиковидной истерии. Причем – это будет сопротивление ковидобесию во всех его формах: и локдаунам, и карантинам, и всеобщей слежке, и комендантскому часу, и “масочному режиму”, и не в последнюю очередь нынешнему информационному террору всех мировых и национальных СМИ под скрытым девизом “А ведь у нас ковид, и значит, мы умрем”.

Такой вот всемирный Резистанс, Антиковидобесный Фронт. Его зачатки уже видны – недовольство понемногу бьет через край в самых разных, даже в самых запуганных и “дисциплинированных” странах. Осталось только начать проводить совместные трансграничные мероприятия.

Главным драйвером Сопротивления будет, как и положено, отчаяние. Поскольку уже очевидно – САМИ они не остановятся. Уж слишком власть имущим по всей планете понравилось – держать всех в кулаке под предлогом “чудовищного ковида”. Так и слышишь, как все эти новоявленные фаусты из чиновных кабинетов произносят со счастливыми улыбками дебилов – “Остановись, мгновенье, ты прекрасно!”

Но слишком уж долго длятся все эти “временные” локдауны. Как говорится, “нет ничего более постоянного, чем временное”. У нас в России все тяготы текущего идиотизма хоть как-то компенсируются неизбывным имитационным характером исконно российских взаимоотношений “власти и народа”: “они делают вид, что нам что-то строго приказывают – мы делаем вид, что строго эти приказы исполняем”. А как живут в Европе, где люди выдрессированы поколениями – выполнять что велено, а контроль за исполнением РЕАЛЬНЫЙ – даже и представлять себе страшно.

Основные битвы 21-го (года; а может, и века?!) – будут по поводу исполнения/неисполнения пресловутых “ковидных предписаний”. Боязно так говорить – но и без крови явно не обойдется. Возможно, столкновения “ковидных революций” в итоге и вовсе унесут людей больше, чем сама “чудовищная эпидемия”.

2020-й год в отношении “эпидемии” показал одно: ни маски, ни закрытия музеев, ни совсем уж инфернальные “комендантские часы” на распространение вируса не влияют примерно никак; вирус веет где хочет. Это – факт. Одно то, что разные страны по второму, а то и по третьему разу вводят “карантины”, это только подтверждает.

Сейчас возлагают, с одной стороны, большие официальные надежды на вакцинацию. С другой стороны – тут же официально и открытым текстом признают, что заразиться ковидом вполне можно повторно (и в таком случае вообще непонятно, зачем вакцинация). То, что баталии будет также и вокруг вакцинирования, плюс многообразные политические игры вокруг того, какая вакцина “самая лучшая” – тоже несомненно.

Пока у России, как это ни покажется странным, едва ли не самая мягкая и человеческая позиция по ковидобесию – если сравнивать ее с большинством стран мира, а особенно – с совершенно свихнувшимся на “ковидной угрозе” Западом. С понедельника в России даже дети пойдут, наконец, в школу! Огромное, без шуток, достижение здравого смысла. Правда, студентов почему-то по-прежнему решено не пускать в аудитории. И это означает, что и в России ковидобесному сопротивлению найдется очень много работы. Хотя люди на многообразных “удаленках” давно уже разлагаются, и многие уже и не особо рвутся возвращаться к полноценной работе или учебе. Это крайне опасная тенденция.

В общем, пока получается так, что борьба с ковидобесием – это борьба с энтропией в планетарном масштабе. Борьба за свободу и за человеческие права. Я очень надеюсь, что человечество в 21 веке победит. Не вирус, конечно (вирус победить нельзя, он часть природы). Надеюсь, что человечество победит страх. Победит страх и снова начнет жить.