“Новый подход к защите пациентов”: Ученые разработали эффективную методику потенциальной терапии COVID-19

15.01.2021, 20:30, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого разработали препарат, существенно облегчающий течение болезни у зараженных COVID-19. По словам исследователей, действие лекарства основано на блокировке воздействия коронавируса на клеточную систему.

Инновационная методика терапии COVID-19 базируется на процессе препятствования связыванию SARS-CoV-2 с ферментом ACE2 – именно такая динамика сопутствует проникновению вируса в человеческие клетки с целью их инфицирования. В противовес болезнетворному процессу ученые, представляющие Медицинский центр Университета Раша (Чикаго, США), разработали гексапептид (пептид с шестью аминокислотами), который, препятствуя связыванию вируса, блокирует его проникновение в клетки. В ходе эксперимента с лабораторными мышами препарат вводился животным назально. Это дало позитивный результат в виде снижения температуры, обеспечения защиты легких, оптимизации функций сердечно-сосудистой системы и, главным образом, снижения опасности развития цитокинового шторма – неблагоприятного состояния, в процессе которого иммунитету приходится включать весь свой потенциал, выбрасывая в кровь огромное количество воспалительных молекул-цитокинов. Примечательно, что именно цитокиновый шторм, поражающий сердце, легкие и ряд других органов, является самой серьезной проблемой для больных, госпитализированных в отделения интенсивной терапии COVID-19. Разумеется, эта проблема разрешаема и в современных клинических условиях, однако традиционно применяемые для этого лекарства, содержащие стероиды, зачастую провоцируют подавление иммунной системы.

Специалисты напомнили, что распространенность становящихся все более доступными вакцин от коронавируса на национальном и глобальном уровнях, скорее всего, может растянуться на месяцы, а в некоторых частях планеты – даже на годы. И, кроме того, даже масштабная вакцинация не исключает полностью риск заболевания COVID-19. Методика же потенциальной терапии, предложенная экспертами, способна позитивным образом повлиять на решение проблемы пандемии, уменьшая воспалительные процессы, респираторные и сердечные проблемы у больных. “Это может быть новый подход к предотвращению инфицирования SARS-CoV-2 и к защите пациентов с COVID-19 от проблем с дыханием и сердечной деятельностью”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор неврологии, биохимии и фармакологии Калипада Пахан. Об этом пишет ridus.ru.