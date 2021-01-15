«Был счастливым»: Юлия Ковальчук рассказала о последнем разговоре с Борисом Грачевским

15.01.2021, 20:30, Разное

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Певица Юлия Ковальчук была одной из первых, кто почтил память скончавшегося 14 января Бориса Грачевского. Артистка в своем личном микроблоге в Instagram опубликовала скорбный пост, посвященный знаменитому режиссеру.

Юлия Ковальчук поделилась подробностями последнего разговора с создателем «Ералаша». Он неожиданно позвонил певице за несколько дней до Нового года, чтобы просто узнать, как обстоят ее дела. Вокалистка отмечает, подобные звонки в ее жизни являются редкостью, поскольку большинство людей звонят лишь тогда, когда им что-нибудь нужно, а не чтобы просто пообщаться. Разговор артистов был одновременно обо всем и ни о чем конкретно, однако более всего мэтра волновала тема детей. Разговоры о маленьких наследниках делали его счастливым. Вокалистка подчеркнула, все будут очень сильно скучать по Грачевскому, и пожелала его родным и близким всего того, чего им желал сам режиссер.

В конце декабря создатель «Ералаша» был госпитализирован в одну из больниц Москвы с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В то же время он был уверен, что в ближайшее время сможет победить недуг и воссоединиться с семьей и просил поклонников не переживать за состояние своего здоровья. Жена режиссера Екатерина Белоцерковская никак не может поверить, что ее мужа больше нет, а маленький сын Филипп будет расти без отца.