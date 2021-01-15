Ученые: COVID-19 может повреждать клетки головного мозга

15.01.2021, 20:30, Разное

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Ученые выявили, что COVID-19 может повреждать клетки головного мозга. Такой вывод был сделан после анализа способности вируса попадать в органоиды мозга человека (искусственно выращенные органы из стволовых клеток человека, напоминающие мозг).

Новое исследование показало, что SARS-CoV-2, ответственный за COVID-19, может непосредственно инфицировать клетки центральной нервной системы, а также ведет к серьезным изменениям в кровеносных сосудах головного мозга и, как следствие, к нарушению снабжения кислородом.

COVID-19 может поражать другие органы

Команда ученых использовала ткани мозга человека и лабораторного грызуна, чтобы определить, как SARS-CoV-2 оказывает серьезное воздействие на многие другие органы тела. Коронавирус проникает в желудок – у больных возникает диарея и боль в животе после заражения. В результате сильной реакции иммунитета вирус может становиться причиной поражения почек и сердечного приступа. Через кровоток происходят нарушения работы печени. Такая способность патогена поражать большое количество органов может усугубить хронические состояния. Среди выраженных симптомов у пациентов выделяются: головная боль, потеря обоняния и вкуса, нарушение сознания, координации, инсульты, кровоизлияние в мозг.

Каким образом SARS-CoV-2 влияет на нейроны?

Биологи попытались выяснить, как вирус проникает в органоиды мозга человека. Он инфицирует нейроны и использует аппарат нейронных клеток с целью репликации. SARS-CoV-2, вероятно, способствует его репликации и ускоряет метаболизм зараженных клеток.

Что делает COVID-19 после проникновения в легкие?

SARS-CoV-2 попадает в клетки легких, связавшись с белком ACE2, но нет данных относительно наличия этого белка на поверхности клеток головного мозга. В Йельском университете специалисты определили, что ACE2 вырабатывают нейроны, и что с помощью его блокировки можно избежать проникновения патогена в органоиды мозга зараженного. Легкие после коронавируса могут иметь уплотнения, что проявляется в снижении их функции. В легких развивается вирусная пневмония. Пространство альвеол из-за повреждения их внутреннего слоя заполняется разрушенными клетками, лимфоцитами и эритроцитами крови. При прогрессировании заболевания очаговые изменения могут сливаться и заполнять большую область легочной ткани.

COVID-19 приводит к резким изменениям в сосудах головного мозга

По словам ученых, SARS-CoV-2 инфицировал мозг мышей, которые были генетически модифицированы с целью выработки человеческого белка ACE2, что стало причиной негативных изменений в кровеносных сосудах мозга. Они добавили, что заражение центральной нервной системы была гораздо более смертельным для мышей, чем ограниченные легкими инфекции. Ученые также тщательно изучили мозг трех умерших от коронавируса пациентов. SARS-CoV-2 выявили в нейронах коры одного из больных, а пораженные зоны головного мозга имели связь с ишемическими инфарктами. В таком случае из-за снижения кровоснабжения повреждаются ткани органов, а клетки погибают. Вскрытие мозга показало, что у всех трех умерших от COVID-19 были микроинфаркты.