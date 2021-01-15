Мнение: Фокус на другом

15.01.2021, 20:10, Разное

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Как выглядит фокус на другом в начале отношений?

Фокус – это не лаз в голову и не проекция своих желаний, это нечто принципиально другое.

Фокус внимания – это то, куда вы направляете свою энергию.

Потому что внимание – это и есть энергия, самый простой ее вид.

Вы созерцаете что-то, начинаете об этом думать, потом начинаете об этом переживать, потом вам хочется что-то делать в этом направлении.

Вот что делает фокус, который вы поместили на что-то или кого-то и долго не убираете.

Это принципиальная разница – на что-то или на кого-то.

Потому что если вы помещаете фокус на объект, то вы либо присваиваете его, либо отчуждаете часть, а часть присваиваете, как например бывает с произведениями искусства. Вы не трогаете их в музее, но вы пытаетесь присвоить впечатление и образ.

Это что касается объектов.

С субъектами все иначе.

Большинство людей, все рапаны и многие рыбы смотрят на людей как на объекты.

Рыбаки даже на предметы умеют смотреть как на субъекты, об этом я отдельно расскажу.

Объект отличается от субъекта тем, что его источник управления им находится внутри него и недоступен извне.

Только этим отличается субъект.

Попробуйте это представить.

Вы относитесь к человеку как к субъекту, если признаете, что он сам решает, что делать.

Если вы считаете, что можете управлять человеком, значит вы смотрите на него как на объект.

Если вы считаете, что человеком управляют другие, не обязательно вы, управляют его мыслями и его желаниями, значит вы смотрите на него как на объект.

При очень большой значимости кого-то влияние его становится так огромно, что человек и правда напоминает объект.

И если вы чувствуете, что можете повлиять на человека, что ваше слово изменит его желание или поведение, значит вы приписываете себе вот такую огромную значимость. В этом и заключается суть короны. Вы смотрите на человека так, будто ваша значимость для него затмевает его собственную волю, будто он – ваш васал, не только телом, но и духом, ваша вещь.

Субъектное отношение – это относиться ко всем людям как к независимым от вашей воли живым существам, которые обладают свободой воли.

Чем выше ваша реальная значимость, тем больше ваше влияние, но пока ваш партнер сохраняет субъектность, его собственные интересы и его собственная воля всегда будет доминировать над вашим влиянием.

И чтобы иметь хорошие отношения, вы никогда не должны пересекать эту границу, никогда не должны навязывать ему свою волю больше, чем он сам спонтанно хочет с ней считаться. Спонтанно = свободно, легко, без принуждения.

Это и значит – отсутствие щипцов.

Это позволяет увеличивать свою значимость и растить свою территорию в отношениях.

Ваша значимость растет, только пока человек направляет к вам спонтанное внимание, сам, без какого бы то ни было давления с вашей стороны, совершенно свободно и с удовольствием.

Как только с вашей стороны появляются щипцы, ваша значимость падает.

Рапанам и даже рыбам это сложно заметить, поскольку щипцы позволяют ненадолго захватить внимание человека и даже вытянуть из него слова и поступки.

Поэтому на внешнем плане все выглядит так, что щипцы помогают удовлетворить ваши потребности и ускорить динамику.

Поэтому паровозы так живучи.

Вы пожаловались человеку на него самого, он заверил вас в любви и предложил какой-то совместный досуг.

Вы довольны, вы гладите свои щипцы и радуетесь, что они у вас есть, вы еще не раз будете к ним прибегать.

Но хотя человек и порадовал вас, ваша значимость для него упала.

Вы не заметите этого, потому что боясь ваших новых претензий, он будет стараться вести себя внимательней.

Но спонтанное влечение его станет меньше и начнет разворачиваться от вас в другую сторону.

Это не касается шаров в форме “щипцов”. Когда человек и сам был рад с вами встретиться, а вы ему пожаловались, что соскучились. Щипцы – это когда его внимание было направлено на что-то другое, какие-то его дела, а вы взяли щипцы и обратили его внимание к себе, давлением на его жалость или долг или страх. Надавили так, будто он вещь и вы можете взять и повернуть его к себе, как только вам захотелось.

При динамическом балансе люди иногда используют то, что со стороны для непонимающих выглядит как щипцы. Они могут ревновать, выражать какие-то опасения, сомнения, но это не снижает их значимость. Потому что это не щипцы. В этом нет никакого давления и никакого нарушения воли, это все интересно второй стороне. Это все равно как если вы любителя выпить будете заставлять выпить еще бокальчик. Он обрадуется такому насилию и отдельно обрадуется возможность немного поломаться. Совсем другое дело человек, который не хочет пить и вообще рвется в другое место, а вы будете заставлять его выпить с вами.

Чем меньше щипцы, то есть чем больше процент спонтанной готовности, спонтанного желания, тем меньше они снижают значимость, а чем больше щипцы, тем больше снижают.

Большие щипцы отличаются от маленьких не тем, как вы формулируете, а тем, насколько человек не хочет этого делать, но вынужден под вашими щипцами.

Самый вежливый намек для человека, который очень сильно не хочет, но не может вам отказать, большие щипцы.

Это например нытье беременной жены, что ей хотелось бы обнимашек, для смертельно уставшего мужа. Он боится отказать, потому что это чревато многочасовой истерикой и даже угрозой беременности, но он не хочет подчиняться, если чувствует себя постоянно изнасилованным. Если жена пользуется его страхом и насилует его каждый день, она рискует вырастить отрицательную значимость. То же самое касается и мужей, которые принуждают жен к сексу, те соглашаются, поскольку боятся гнева, и вскоре могут начать ненавидеть секс до отвращения. До ненависти к мужу может и не дойти, если зависимость жены велика, а вот к сексу будет отвращение.

Поэтому использовать щипцы нельзя. Ни маленькие, ни тем более большие.

Если мы говорим о рыбалке, щипцы не просто нельзя использовать, к ним нельзя даже прикасаться, в их сторону запрещено смотреть, и нужно нечто, что щипцам противоположно, что не противодействует спонтанному желанию, не насилует внимание человека, не давит на него, а наоборот, усиливает его собственное влечение.

Это называется – крючки и шары.

Корм и пика тоже, но иначе.

Шары подкрепляют спонтанное влечение человека, показывая взаимность, давая положительную обратную связь.

Крючки увеличивают интерес человека, остроту восприятия и любопытство.

К сожалению, когда рапан берется за рыбалку, вместо шаров и крючков он осыпает человека щипцами.

Поэтому рапанам трогать инструменты запрещено и произносить слова “крючок” или “пика”, если хочется чему-то научиться.

Это происходит потому, что фокус рапана на себе, а если на человеке, то как на объекте, а не как на субъекте.

Вот почему так важен правильный фокус.

Если ваш фокус на себе, вы думаете, как бы удовлетворить свою потребность при помощи человека и обязательно щипцуете его. Как бы вы ни изгибались, все равно получаются щипцы.

Если ваш фокус на человеке как на объекте, вы опять хотите удовлетворить свою потребность, проецируя ее на объект. И опять щипцуете его, часто незаметно для себя.

Только когда вы умеете относиться к человеку как к субъекту, вы видите отдельную от себя волю, отдельный от своего поток и вот здесь только вы можете начать замечать и желания человека.

До этого момента нет.

Вам так и будет казаться, что люди – предметы, которых надо расставить вокруг себя правильно.

Как в этой памятке, как в сотнях писем, которые мы разбираем.

Хоть в начале отношений, хоть в самом их разгаре, фокус на другом выглядит совершенно одинаково.

Вы смотрите на другого как на субъекта воли и задаетесь вопросом, чего он хочет.

Многие думают, что ответить на этот вопрос про незнакомого человека невозможно.

На самом деле нет никакой разницы.

Если человек вам незнаком и следует мимо вас, он ничего от вас не хочет.

Если человек вам незнаком, но вас столкнула какая-то общая ситуация, вы уже можете видеть какую-то его потребность.

Это самое поверхностное, но ничего более глубокого и не нужно.

Странно было бы, если бы столкнувшись с человеком на каком-то мероприятии или в лифте, вы решили бы влезть к нему в душу и поддержать его в какой-то интимной беде. Вы только напугали бы такого человека.

Чем меньше общая территория, тем меньше может быть ваше участие.

Но на этом маленьком пересечении тоже видно, чего хотел бы человек и что было бы ему приятно.

Это зависит не от вашей близости с человеком, а от вашего фокуса и умения видеть в человеке субъекта, что зависит от вашего локуса контроля.

Чем вы ближе с человеком, тем больше объединяющий контекст, больше общая территория, но ваше понимание потребностей человека опять-таки зависит только от вашего фокуса.

Даже если вы не знакомы, но есть хотя бы что-то вас объединившее в данный момент, есть момент спонтанного контакта, вы можете делать ход. Но фокус ваш должен быть на человеке.

Разуйте глаза и вы увидите, чего ищет человек, о чем он волнуется. Предложите обычную светскую помощь или задайте вопрос о том, куда он обратил свои глаза, и завяжется общение.

Для продолжения общения будет иметь значение и ваша ОЗ, ваше место на том мероприятии или в том контексте, где вы столкнулись. Но если вы умеете держать фокус на других, ваша ОЗ покажется куда выше, чем есть. Это тот самый эффект СЗ от общения в границах.

Когда у человека фокус на себе и все вокруг – объекты для удовлетворения его потребностей, как бы они ни пыжился, он не может придумать, “как подкатить”.

Он даже кусок общей территории не может заметить.

Когда есть возможность пригодиться человеку в границах, то есть спонтанно, в светских рамках, он это пропустит мимо.

Когда уже нет, будет сидеть и придумывать, как влезть.

Он напишет в личку и предложит обсудить что-то, в чем сам не разбирается совсем, или предложит какую-то помощь, которая выглядит от незнакомого человека очень странно.

Многие мужчины и некоторые женщины потому и сливаются в сервис-зону, что они выбирают себе объект и пытаются развернуть его внимание в свою сторону щипцами с кормом, как у продавца хот-догов.

Это странно, когда вы ломитесь к кому-то с подарками. Это подозрительно или глупо. Большая часть людей вас вежливо пошлют, кто-то сделают вам одолжение и возьмут ваши подарки. Но не рассчитывайте на спонтанный интерес после своих щипцов.

Подарки хороши, когда они в границах, соответствуют контексту, уместны и когда к вам уже есть спонтанное внимание.

Одно дело дарить подарок девушке после первого секса или хотя бы поцелуя, другое дело приносить подарок той, которая вас пока не видела и согласилась выпить кофе.

Ладно если это что-то символическое, но если нет, вы похожи на дурака с щипцами.

Еще глупей выглядят в такой ситуации девушки. У мужчин хотя бы есть прикрытие – мужская галантность.

А девушки, которые начинают отношения с подарков, очевидно щипцуют внимание к себе.

Нормальный корм – подкрепляет спонтанное внимание. То есть вы нравитесь девушке и радуете ее подарком.

И с мужчиной то же самое.

Если ваш фокус на себе, то вы никак не можете понять, какой тут принцип. Когда шар – это шар, а когда это щипцы. Когда корм – это слив, а когда щедрость.

Принцип тут простой. Если у человека к вам спонтанное влечение, ему приятны ваши шары и они увеличивают его влечение. Но эти шары должны быть соразмерны тому, что между вами происходит. Потому что если вы только что познакомились и он говорит комплимент, а вы ему в ответ, что никогда не видели никого красивей его, вы показываете, что настроены очень активно и очень серьезно, и таким образом это щипцы. Ему был бы приятен шар, но поменьше, уместный, а вы так громко восторгаетесь, что вызываете в нем мысли, не слишком ли велики ваши ожидания. Вы думаете, что хотели порадовать его, на самом деле это ваш паровоз, который не хочет ждать, пока мужчина узнает вас получше и чувства в нем дозреют (или наоборот), ваш паровоз хочет прицепить его как товарный вагончик. Вы не видите в нем субъекта, поэтому торопитесь.

Видеть субъекта в другом – это дружить со временем в том числе и соблюдать очередность шагов.

Многие рапана думают, что слив – это какая-то чрезмерная щедрость. Слив – это ваша нужда.

Вы лезете в щель закрытых границ или делаете подкоп под плинтус. И так сливаетесь.

Многие так и не могут понять, почему лишние шаги – это слив. Не потому что вы отдали что-то ценное свое, а должны были придержать, недоверчиво озираясь. А потому что вы навязывали себя или пичкали собой.

Это как в басне про демьянову уху.

Уха хороша, пока ее хотят есть. Когда ее больше, чем хотелось бы, всего на один половник больше, ценность этой ухи уже падает, после перерыва может восстановиться. Если же сверх того, что хотелось, человеку пихают две-три тарелки или целую кастрюлю, он возненавидит эту уху надолго или навсегда.

То же самое со сливом.

Никогда не пишите “слиииив” про автора, если вторая сторона счастлива или просто очень довольна.

Недавно опять в письме почти-нерыбы пришли комментаторы охать, как она слилась, когда поддалась уговорам любовника.

“Продешевила” из вашего словаря и жаргона проституток – это совсем не значит слилась.

Слив ваш всегда связан с досадой другого и его чувством вины или жалостью к вам. Вот это слив.

После слива ваша фигура становится жалкой.

Но если ваш фокус на другом, а локус у себя, слива не может быть.

Многие слишком упрощенно поняли, что слив бывает, когда фокус помещается на другого, а локус свой тоже у него, и решили, что фокус на другом бывает вреден.

Но в этом случае нельзя сказать, вы помещаете фокус на кого-то, потому что если фокус и локус у другого, то вас как бы и нет.

Вы идентифицируетесь с другим человеком полностью, вы не видите в нем субъекта, вы ощущает его собой.

Вместо фокуса на другом получаются ваши проекции, другой – ваше продолжение, вы сами. Полная идентификация.

Это не имеет ничего общего с фокусом на другом как на субъекте.

Для этого вы должны разделить с ним границы, то есть локус контроля должен быть у вас, другого вы должны видеть живым и отдельным.

И если вот так вот воспринимая его, вы поместите на него фокус внимания, вы будете видеть, чего он хочет.

Не вообще по жизни, этого не нужно, это не ваше дело. Вы будете видеть, чего он хочет из того, что в ваших границах.

Сейчас я приведу три отрывка из одного длинного письма, где женщина описывает череду мужиков и сообщает, что действовала она в границах. Ни с кем ничего не получилось.

Опишите, что у нее с фокусом.

revolucia2020

1.

“На следующий день С. купил билеты и снял дом, и еще через пару дней я отправилась к нему в Грецию.

В Греции мы практически не виделись, он уезжал работать в другой коттедж с утра и до позднего вечера. Но об этом он мне еще и в переписке говорил, что постоянно работает и спит по 2-3 часа. Видно было, что он очень уставший. У него были вечные звонки и голосовые сообщения от пацанов по их делам. Тогда я и поняла, что он делает в Греции, и он рассказал вкратце об этом, без подробностей. Я прекрасно понимаю, что значит работать день и ночь, поэтому не трогала его, не просила проводить со мной время, была рада, когда он приходит, интересовалась его делами, если он был настроен на разговор. Через 6 дней я улетела обратно. Он отвез меня в аэропорт. Я просто попрощалась и поблагодарила его за каникулы и море. Он сказал, что, возможно, в такие-то числа приедет в Питер. Наше общение прекратилось через пару дней после моего возвращение вот так:

Я: Привет! Как дела?

С.: Привет. Как обычно

Я: У нас дожди начались… Когда же ты вернешься?

С.: Не знаю…

Я: А ты сам-то хочешь назад?) Ты по мне скучаешь?) (задала этот вопрос только потому, что в переписке до этого он сам постоянно писал, что скучает и спрашивал, скучаю ли я по нему)

С.: К чему этот вопрос?

Я: Интересно, нравлюсь я тебе или нет)

Он ничего не ответил. Я тоже больше ничего не писала.”

2.

“Р. мне очень понравился и внешне, и как человек, но я отдавала себе отчет, что не умею строить отношения и вряд ли могу быть ему интересна, т.к. на тот момент уже была пандемия, я писала новеллы и не могла похвастаться высокой ОЗ.

В этот момент, должно быть, во мне проснулся Штурман, и я записала в женский коуч. Там мне твердили, что мужчине надо постоянно напоминать о себе, писать первой, слать свои фото (мне от этого было не по себе как-то, ну не хочет писать, и не хочет, зачем тянуть, но я решила попробовать такую тактику). Тактика, разумеется, оказалась провальна (или я оказалась провальна). Во-первых, Р. постоянно и очень много работал. Он прекращал работу только на время сна, все остальное время был на связи с подрядчиками, архитектором и т.п. Уезжал на работу в 8 утра, приезжал ближе к 12 ночи, продолжал что-то изучать и общаться по телефону. Я вряд ли могла всерьез его заинтересовать. Старалась не лезть, общалась с ним, когда он проявлял инициативу, спрашивала про дела, работу и т.п. О себе много не говорила, он и не спрашивал особо. Так мы прообщались примерно 1,5 месяца, потом он пропал.

Было обидно, конечно, но я никогда не лезу к людям, которые не проявляют сами интереса. Потому что мне самой очень некомфортно, когда проявляют интерес ко мне те, кто не вызывает интерес у меня”

3. А здесь про бывшего, отца ее ребенка.

“В начале декабря позвонил и пригласил отметить Новый Год с ним и его семьей. Его старшая сестра сняла домик на турбазе и пригласила туда всех родственников (мама, папа, сестра, он). Но приглашение прозвучало довольно странно. Он сказал, что хочет встретить НГ с дочерью, но я тоже могу присоединиться, если у меня есть желание. Подчеркнул несколько раз, что хочет именно с дочерью. Я просто поблагодарила его за приглашение. Потом он предложил вместе погулять в ближайшее воскресенье, я сказала, что давай, и он опять тут же начал уточнять, что так-то он хочет именно дочь увидеть, но и я могу присоединиться. Для меня эти уточнения показались несколько несуразными, учитывая, что до этого я ему ничего не предлагала, не звонила, не писала, общение не навязывала, для чего было подчеркивать, что он все эти приглашения адресованы не мне, но меня тоже готовы великодушно потерпеть?..

У Вас в это время как раз был разбор письма про девушку, которая не слышала, когда парень писал ей, что не хочет, чтобы она приезжала в другую страну на отдых из-за него, что он не готов продолжить общение, и мне показалось, что это как раз мой случай, что эти уточнения были вежливой просьбой не приезжать.

Я написала, что благодарю за приглашение, но поняла, что его уточнения – это просьба не приезжать. Все в порядке, никаких обид нет. Но, мне бы тоже хотелось встретить НГ с ребенком, поэтому я не смогу ее отпустить на турбазу. А завтра (как раз наступало воскресенье, в которое он звал погулять), пожалуйста, можете идти гулять, напиши, во сколько ты планируешь приехать, чтобы я ее собрала к этому времени.

Он ответил: «Я бы хотел, чтобы вы месте с дочерью поехали».

Я ему написала, что это не щипцы, все норм.

Он ответил, что не знает, что я услышала, возможно, его язык был крив.

Я ничего не стала отвечать. На следующий день он никак себя не проявил и не приехал, чтобы погулять с ребенком, как планировал”