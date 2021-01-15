 

В Финляндии зафиксировано более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer

15.01.2021, 19:56, Новости дня
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После вакцинации от коронавируса препаратом производства Pfizer/BioNTech в Финляндии у пациентов отмечено 32 случая побочных эффектов, сообщило финское Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере (Fimea).

«В Fimea к 15 января поступило 32 сообщения о побочных эффектах после введения первой дозы вакцины от коронавируса Comirnaty (разработана американской компанией Pfizer и германской BioNTech – прим. ВЗГЛЯД). Сообщается, среди прочего, об аллергических реакциях, в том числе анафилактической реакции, боли в месте укола, болях в мышцах, увеличении лифмоузлов, а также тошноте, сыпи, усталости, головных болях и ознобе», – передает сообщение финского ведомства ТАСС.
В Агентстве отметили, что это «обычные и ожидаемые побочные эффекты от прививок», «никаких неожиданных последствий вакцинации на данный момент не выявлено». В Финляндии первую дозу вакцины получили 45 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье. Всемирная организация здравоохранения начала проверку.

Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания.



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