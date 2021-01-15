Эксперт: В ситуации с ДОН Москва продемонстрировала США свою готовность идти до конца

15.01.2021, 19:56, Новости дня

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«Сказывается традиция РФ – а до нее и Советского Союза – ужесточать свою позицию с приходом в Белый дом демократической администрации. Вот почему Москва именно сейчас бросает вызов Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД академик Алексей Арбатов. Так он расценил решение РФ объявить о выходе из Договора об открытом небе.

Заявление МИДа о запуске процедуры по расторжению Договора об открытом небе (ДОН) неслучайно прозвучало накануне инаугурации Джо Байдена, намеченной на 20 января. Тем самым Москва показывает свою готовность при необходимости идти до конца, повышать ставки, считает руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.

Демократы всегда воспринимались в Москве как более либеральные, сдержанные и менее воинственные – в отличие от консервативных и зачастую непредсказуемых республиканцев, отметил он. Поэтому в Москве нередко исходили из того, что с ними будет проще договориться, чем с республиканцами. Однако, чтобы добиться выгодной для себя сделки, необходимо демонстрировать партнеру свою готовность идти до конца, причинить ему неприемлемый ущерб в результате конфронтации.

«Нужно оговориться, что проблему в данном случае все же создали сами США. Это они вышли из договора, вместо того, чтобы урегулировать возникшие недоразумения конструктивным путем», – считает Арбатов.

Собеседник напомнил, что во время избирательной кампании многие однопартийцы и либеральные политологи призывали Байдена в случае победы вернуть США в договор. «Но ничего определенного Байден на этот счет не сказал», – подчеркнул эксперт. Впрочем, в Москве вряд ли рассчитывают на возвращение США в ДОН, полагает Арбатов. «Американцы никогда не идут на уступки. Скорее всего, их позиция по этому поводу теперь только ужесточится», – заверил эксперт. По его мнению, если достичь договоренностей и удастся, то по каким-то иным направлениям.

В пятницу МИД России заявил о начале процедуры по выходу из Договора об открытом небе, указав в качестве причины аналогичное решение США, принятое два месяца назад. Как отметили в ведомстве, американцы существенно нарушили «баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора». При этом была «подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности».

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков в пятницу выразил сомнение в том, что при Байдене американцы вернутся в ДОН. «Вы видите, какая политика сейчас у США – диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями», – посетовал дипломат.

Согласно заключенному в 1992 году Договору по открытому небу, страны-участницы проводят воздушную инспекцию в небе друг друга с целью контроля военной деятельности и соблюдения договоров в области контроля над вооружениями. За все это время РФ и США провели более 165 полетов. Формальным поводом выхода из ДОН в США называли якобы использование Россией во время облета запрещенной аппаратуры, с помощью которой могла вестись разведка.

Напомним, в мае, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден осудил решение Вашингтона о выходе из ДОН. По словам Байдена, разрывая договор, «президент Трамп упорствует, претворяя в жизнь недальновидную политику односторонних действий и отказа от глобального лидерства США». «Вместо того, чтобы разрывать договоры, которые обеспечивают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен показывать здравый смысл при решении вопросов об обеспечении безопасности американцев», – говорил Байден.