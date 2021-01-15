 

Где отдыхают мировые и российские знаменитости: 57 фотографий со всего мира

15.01.2021, 19:52, Разное
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И пусть в мире Covid-19 продолжает устанавливать свои правила, в некоторых странах все еще продолжается режим самоизоляции, границы закрыты и путешествия стали чем-то далеким, ушедшим в прошлое – все же такая картина происходящего складывается далеко не для всех. Гораздо больше красок на ней, например, у знаменитостей, которые, несмотря на локдауны и карантины, отправились в дальние страны, на другие материки и острова. В их числе Дженнифер Лопес, Алессандра Амбросио, Тина Кунаки, Николь Шерзингер, Бритни Спирс, а список российских знаменитостей еще более разнообразен – Елена Перминова, Полина Гагарина, Сергей Полунин и Елена Ильиных, Вера Брежнева и Константин Меладзе, Екатерина Варнава, Аглая Тарасова, Ляйсан Утяшева и Павел Воля и другие. Переходите в галерею и заряжайтесь хорошим настроением!

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