Гордон сообщил о планах ГРУ похитить Навального во время перелёта

15.01.2021, 19:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон предостерёг Алексея Навального от возвращения в Россию. По его информации российские спецслужбы планируют похитить оппозиционера во время полёта:

– Надёжный источник в руководстве ГРУ сообщил мне, что россияне планируют выкрасть Алексея прямо с борта самолёта. Официально Кремль заявит, что «гражданин Навальный на территорию Российской Федерации не въезжал» и де-юре Алексей по-прежнему будет находиться в Германии. Это позволит Москве убить сразу несколько зайцев – избавиться от самого популярного оппозиционного лидера, обвинить немцев в его похищении и ввести новые санкции против ЕС. Что касается самой спецоперации, то у них в планах было незаметно выкрасть Навального когда он пойдёт в туалет, а потом сбросить его с парашютом или переправить на другой самолёт с помощью аэротрубы, – заявил Гордон.

Напомним, что это не первый тревожный сигнал для Навального…

—