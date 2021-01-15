Мнение: Учения в пустыне Кевир

15.01.2021, 19:42, Разное

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Кадры ракетных учений в пустыне Кевир, которые проводят военно-космические сил Корпуса Стражей Исламской Революции.

Отрабатываются массированные удары крылатыми и баллистическими ракетами, а также массированные удары дронов-камикадзе.

https://twitter.com/Khaaasteh/status/1350009498967150593 – вот здесь еще кадры с журналистом на пафосе

https://twitter.com/search?q=IRGC&src=typed_query&f=live – а вот тут кадры концентрированных ударов дронов-камикадзе

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