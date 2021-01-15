 

СБУ разоблачила схему поставок некачественных боеприпасов в ВСУ

15.01.2021, 19:40, Новости дня
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В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных сил Украины боеприпасов, которые не соответствуют техническим требованиям. Об этом 15 января сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов. Согласно условиям заказа, фирма получила более 50 млн грн, однако изготовленные снаряды оказались непригодными для использования.

Организованное фигурантами производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно проведенным исследованиям, изготовленная ими военная продукция не может быть принята на вооружение ВСУ. В связи с этим данные боеприпасы изъяты из возможного использования.

Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к преступной схеме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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