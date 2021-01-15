 

Режиссер оскароносного фильма “Паразиты” возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

15.01.2021, 19:40, Новости дня
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Южнокорейский режиссер Пон Джун Хо возглавит жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля. Его кандидатура была выдвинута художественным руководителем фестиваля Альберто Барбером и утверждена советом директоров, сообщается 15 января на официальном сайте мероприятия.

Комментируя свое назначение, режиссер заявил, что находится в предвкушении и готов аплодировать всем великим фильмам, которые будут представлены на кинофестивале.

Открытие Венецианского кинофестиваля запланировано на 1 сентября 2021 года. Он продлится до 11 сентября.

Фильм Пон Джун Хо “Паразиты” стал триумфатором 92-й церемонии “Оскар”, получив награды в категориях “Лучший фильм”, “Лучший иностранный фильм”, “Лучший режиссер” и “Оригинальный сценарий”.

“Паразиты” также принесли режиссеру “Золотую пальмовую ветвь” 72-го Каннского фестиваля, премию BAFTA, награды Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США и “Золотой глобус”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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