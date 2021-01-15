Шесть стран ЕС пожаловались в Еврокомиссию на задержки и сокращение поставок вакцины Pfizer

15.01.2021, 19:40, Новости дня

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Шесть стран Европейского союза направили письмо в Еврокомиссию, в котором заявили о задержках с поставками вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech. Об этом сообщило министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.

Совместное обращение Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции и Дании было направлено на имя еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес.

Сообщается, что 14 января компания Pfizer внезапно проинформировала государства ЕС о том, что количество партий вакцины, которые они должны были получить в январе и феврале, будет намного меньше обещанного. В письме отмечается, что если это правда, это будет означать значительную задержку поставок вакцин населению.

В письме власти указанных стран выражают обеспокоенность массовыми задержками, а также сокращением объёма поставок вакцины Pfizer в Европу и просят Еврокомиссию поспособствовать “активизации производства и ускорению поставок” препарата.

В институте общественного здравоохранения Норвегии также заявили о сокращении поставок вакцины со следующей недели. По данным института, оно связано с модернизацией производственных мощностей Pfizer.

Отмечается, что для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысяч доз на третьей неделе года. “В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он, – сказано в сообщении.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинируют людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.

В страны Евросоюза до конца 2020 года должны были поставить 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производит Pfizer/BioNTech. Как отмечало издание The Local, Норвегия, которая не входит в ЕС, получает вакцину из Швеции (она продает ее соседней стране от имени ЕС). Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщало, что Норвегия планирует использовать три вакцины от COVID-19: кроме Pfizer/BioNTech, производства компаний Moderna и AstraZeneca.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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