 

Чубайс попросил откачать у него вакцину Pfizer

15.01.2021, 19:11, Разное
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Специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, привившийся 5 дней назад в Нью-Йорке вакциной Pfizer, попросил откачать субстанцию из своей крови.

Как отмечает друг управленца, пожелавший остаться неизвестным, Чубайс перенёс коронавирус, после чего решил привиться, чтобы избежать возможного заражения новыми мутациями COVID-19. Ему сделали прививку Pfizer, жалоб на самочувствие у экс-главы «Роснано» не возникало, однако его взволновали известия о смертности и осложнениях после инъекции препаратом.

Спустя некоторое время Чубайс позвонил в клинику, где проходили манипуляции, и попросил откачать вакцину за сумму в несколько тысяч долларов. Когда будет произведена процедура, пока не известно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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