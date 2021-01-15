СМИ: в доме сестры Рогозина нашли труп

15.01.2021, 19:10, Разное

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В деревне Подушкино на территории загородного дома Татьяны Филипповой, сестры главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина, было обнаружено тело 48-летнего мужчины по имени Дмитрий Сак, передает Общественная служба новостей. В деталях загадочной истории теперь разбирается полиция.

Известно, что погибший отвечал за уборку территории. Первым на его долгое отсутствие обратил внимание охранник. Он заметил, что на участке никто давно не чистил снег. Тогда мужчина позвонил Дмитрию Саку, однако тот трубку не поднял. Тогда он пришел в домик для обслуживающего персонала и обнаружил там труп.

По данным телеграм-канала Baza, рядом с телом лежала большая сумма наличных – порядка девяти тысяч долларов, а также открытая и частично выпитая бутылка водки. Следов насильственной смерти на теле Дмитрия Сака при поверхностном осмотре специалисты не обнаружили.