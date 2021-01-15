Мнение: Пищевая пирамида

15.01.2021, 19:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Случаи гриппа на сегодняшний день в России не зафиксированы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.

"Мы готовы забыть о том, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года еще не было", – сказала она.

По сути, Попова подтвердила теперь уже совершенно официально то, что говорили врачи-эпидемиологи еще добрых полгода назад. Коронаривус заместил "обычный" грипп в пищевой пирамиде вирусов, борющихся за человека, как свой пищевой ресурс. Причина вполне очевидна: беспощадная борьба с гриппом (точнее, с разнообразными его штаммами) в итоге привела к тому, что привычный нам и ослабленный грипп уступил в конкурентной борьбе более сильному противнику, который ранее не имел шансов. Победа над гриппом привела к тому, что появился другой вирус, к которому вся медицина (и на медикаментозном, и на системном уровне) оказалась неготова. Обычная ситуация – антибиотики решили существующие проблемы, но вызвали к жизни микробов, все более устойчивых к антибиотикам. Заодно и подорвали иммунный ответ организма и его способность к сопротивлению.

Но, судя по всему, прыжок на грабли – это принципиально единственный метод решения проблем. Теперь будут со всей страстью бороться с коронавирусом и может быть, даже победят и его. Чтобы пришло что-то еще более жуткое.

Непрямые методы решения – это не про нынешних. Проблема должна быть решена в лоб и максимально тупо – вирус будут забивать лекарствами и вакцинами. А также карантинами и прочими методами террора. Бросить все ресурсы на укрепление здоровья людей, на повышение их иммунитета и возможностей организма сопротивляться заболеваниям – это не про нынешних. Хотя бы потому, что такое решение ломает устоявшуюся систему извлечения дохода на создании проблем с последующим их решением.

Здоровье людей подорвано смертельно опасными пищевыми продуктами, в состав которых собственно еда входит уже буквально долями процента – но кто ж рискнет вводить драконовские нормы на наличие пищевых добавок? Здравоохранение прямо заинтересовано в увеличении численности нездорового населения – потому что за каждого больного можно получить соответствующее финансирование. Когда во главе всего стоит прибыль, здоровье людей идет по остаточному принципу. И эту систему разрушать никто не позволит. Поэтому мы так и будем забарывать одно заболевание и получать другое – еще более худшее.

—