 

НАТО высказалось за продолжение диалога с Россией после ее выхода из ДОН

15.01.2021, 19:02, Новости дня
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НАТО остается приверженным диалогу с Россией по контролю над вооружениями, несмотря на решение Москвы выйти из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил заместитель официального представителя Североатлантического альянса Пирс Казалет.

«Все союзники по НАТО по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Это необходимо для нашей безопасности. Союзники продолжат тесные консультации по будущему контролю над вооружениями. Мы также остаемся открытыми к диалогу в формате Совета РФ – НАТО по вопросам снижения рисков и прозрачности», – передает слова Калалета РИА «Новости».

В пятницу РФ приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США.

Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе.



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