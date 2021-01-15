 

Выяснено, где больше всего доверяют российской вакцине от COVID-19

15.01.2021, 19:02, Новости дня
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Российская вакцина от коронавируса вызывает наибольшее доверие у жителей Мексики, Индии и Китая, следует из данных британской компании YouGov.

В Мексике о доверии к российскому препарату сообщили 48% респондентов, в Индии – 47%, в Китае – 38%, передает РИА «Новости».

Меньше всего доверия вакцина российского производства вызывает в Великобритании (2% опрошенных) и Дании (3%). Китайская вакцина пользуется доверием в 85% респондентов в КНР, 36% – в Мексике и 28% – в Индонезии. Наиболее положительно в мире относятся в вакцинам из Германии, Великобритании и США. Уточняется, что исследование проходило с 7 по 20 декабря в Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах, Мексике, Австралии, Китае, Сингапуре, Индонезии, Индии, ОАЭ, Дании, Швеции, Польши, Франции, Италии, Испании и Германии.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.



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