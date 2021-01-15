 

США объявили о введении санкций против иранских организаций за продажу оружия

15.01.2021, 19:02, Новости дня
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Санкции за участие в деятельности, которая оказывает материальное содействие поставкам, продаже и передаче оружия в Иран и из Ирана, вводятся в отношении Организации морской промышленности (MIO), Организации аэрокосмической промышленности (AIO) и Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO).

«Распространение Ираном обычных вооружений представляет угрозу региональной и международной безопасности, как показывает продолжаемая Ираном военная поддержка и подтвержденное участие в поставках оружия, которое усугубляет конфликты в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене и других районах», – цитирует РИА «Новости» заявление госдепартамента.

Ранее США пригрозили ввести новые односторонние санкции по отношению к Ирану в сфере металлургии и обычных вооружений. Ранее 5 января Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против иранских компаний, занимающихся производством стали. В санкционный список вошли 16 предприятий, включая дочерние компании в Китае, Великобритании и Германии.



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