В гостях у Арми Хаммера: экскурсия по особняку актера, который он не может продать из-за секс-скандала

15.01.2021, 18:58, Разное

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После того как летом прошлого года Арми Хаммер и его жена Элизабет Чемберс объявили о расставании, имя актера все чаще начало появляться в прессе в связи с негативными, а иногда и вовсе ужасающими поводами. Сейчас, например, его обвиняют в каннибализме: в январе в соцсетях появились скриншоты переписки актера с его экс-подругой, где он признавался ей в том, что “хочет съесть” ее и “подержать в своих руках ее бьющееся сердце”. Сам Хаммер назвал обвинения “бредом”, однако на фоне секс-скандала отказался от участия в съемках фильма с Дженнифер Лопес “Свадьба по залету”.

Элизабет Чемберс и Арми ХаммерПодмоченная репутация Хаммера сказалась и на его жилищном вопросе. В частности, после развода с Чемберс он выставил на продажу свой особняк в Хэнкок-парке в Лос-Анджелесе за 5,8 миллиона долларов. Но продать дом не получается до сих пор, а в связи с секс-скандалом его цена и вовсе значительно упала – на целых 800 тысяч долларов.

Особняк в английском стиле Тюдоров был построен в 1920-х годах, когда шоу-бизнес в Калифорнии только зарождался. На участке площадью 6275 квадратных футов есть семь спален и шесть ванных комнат. У трехэтажного дома впечатляющий фасад из красного кирпича и окна из свинцового стекла. Арми и его экс-супруга отреставрировали особняк, который был куплен ими за 4,7 миллиона долларов.

В данный момент Чемберс воспитывает дочь Харпер и сына Форда на Каймановых островах, а Арми проживает в Палм-Спрингс, штат Калифорния.