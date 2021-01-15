В Москве закроют проект по сбору данных о пешеходах

15.01.2021, 18:54, Новости дня

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На сей раз представителей российской столицы подвели иностранные технологии. Последние обновления операционных систем iOS и Android не позволяют отслеживать владельцев смартфонов по МАС-адресам или идентификационным номерам гаджетов.

Таким образом, планы по вводу в действие системы, которая контролировала бы потоки пешеходов и пассажиров в Москве, а также позволяла бы в режиме реального времени принимать решения по улучшению работы общественного транспорта, стали неосуществимыми.

Однако часть средств подрядчик уже получил от мэрии и даже успел потратить. Напомним, что на реализацию данного проекта было предусмотрено выделить 153 млн рублей. За эти деньги хотели установить 220 аппаратно-программных комплексов.