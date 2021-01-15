Флагманский смартфон Honor V40 получит камеру на 50 мегапикселей

15.01.2021, 18:54, Новости дня

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В основном модуле камеры флагманского смартфона Honor V40 предусмотрены четыре датчика. Результатом является возможность делать снимки в качестве разрешения 50 мегапикселей, отмечает разработчик.

Информация поступила с официальной страницы Honor в соцсети. Кроме того, компания сообщила о наличии датчика на 8 Мп с очень широким углом захвата. Два других датчика отвечают на обычную съемку и глубину сцены.

OLED-экран гаджета также требует внимания. В нем размер диагонали составляет 6,72 дюйма, а частота обновления кадров – 120 Гц. Разумеется, есть поддержка 5G. Объем основной памяти предлагается в двух вариантах: 128 и 256 Мб. Оперативная – 8 Мб. Использован процессор MediaTek Dimensity 1000+.