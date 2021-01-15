Китайцы представили прототип сверхбыстрого поезда

15.01.2021, 18:54, Новости дня

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Левитирующий на магнитной подушке прототип поезда представили китайские разработчики из университета Цзяотун. По информации разработчика, он сможет разгоняться до скорости 620 километров в час.

Для того чтобы достичь такого результата, ученые дополнительно использовали сверхпроводимость, которая для элементов питания обеспечена вдоль всей трасы.

Такие высокие показатели скорости поездов не просто делают их достойными конкурентами самолетов, говорят эксперты. Континентальное сообщение авиатранспортом просто остается далеко позади, поскольку от момента посадки до прибытия в нужную точку для пассажира сверхбыстрого поезда проходит гораздо меньше времени, чем у пассажира любого самолета.