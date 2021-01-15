 

Мнение: РФ выходит из договора по Открытому небу

15.01.2021, 18:48, Разное
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Формальность, но тем не менее – РФ официально выходит из договора по Открытому Небу.

Заявление МИД России о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора по открытому небу

22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Тем самым был существенно нарушен баланс интересов Государств-участников, достигнутый при заключении Договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности.

Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США.

В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено Депозитариям.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4522563 – цинк

После выхода США из договора, нахождение там РФ представлялось сомнительным, так что итог закономерен.
Продолжаем наблюдать как разрушается старая архитектура системы международной безопасности. Привычный мир продолжает стремительно меняться.

Источник: Colonel Cassad



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