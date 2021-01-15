ВАКС обязал генпрокурора Украины рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова в НАБУ

15.01.2021, 18:46, Новости дня

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Уголовное производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Украины, находится в подследственности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, дело должно быть возвращено в НАБУ для дальнейшего расследования детективами. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины 13 января, сообщила пресс-службе НАБУ.

ВАКС обязал своим решением генпрокурора Украины Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от СБУ в НАБУ.

“В своем решении судья ВАКС отмечает, что одним из фактов, коорый исследуется в рамках этого производства, является предоставление народным депутатом Украины неправомерной выгоды должностному лицу. Следовательно, уголовное правонарушение по ч.3 ст.369 (Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), совершенное народным депутатом Украины и, согласно ст.216 УПК Украины, может быть расследовано только детективами НАБУ”, – подчеркнули в релизе.

Решение о передаче дела в СБУ может привести к избеганию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми через осуществление расследования ненадлежащим органом.

Директор НАБУ по согласованию с и.о. руководителя САП обратился в Офис генпрокурора постановлением об истребовании уголовного производства. В бюро сообщили, что генпрокурор указанные решения не выполняет.

1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в “Укрбуді”, “фактически вместе с Микитасем давал взятку”. Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

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