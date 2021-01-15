 

В Николаевском горсовете прошли обыски по делу о миллионной растрате

15.01.2021, 18:46, Новости дня
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В управлении капитального строительства Николаевского горсовета сегодня прошли обыски по фактам растраты должностными лицами бюджетных средств на миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Отмечается, что обыски также были проведены в офисах строительных организаций, по месту жительства руководства фирмы-подрядчика, а также чиновников управления.

“В ходе аудиторской проверки были выявлены факты несоответствия сведений в служебной документации относительно проведения строительства на ряде объектов с расхождениями приблизительно в миллион гривен”, – говорится в сообщении.

В ходе обысков полицейские изъяли компьютерную технику, деньги, бухгалтерскую документацию относительно использования бюджетных средств в сфере капитального строительства объектов инфраструктуры города.

Теперь правоохранители проверяют достоверность данных о фактических объемах строительства, которые указаны в отчетной документации и выясняют, была ли завышена стоимость выполненных работ и стройматериалов.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/2845024015730545

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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