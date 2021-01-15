Не коронавирус: Названа еще одна причина потери обоняния

15.01.2021, 18:42, Разное

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Стала известна еще одна причина потери обоняния, не связанная с коронавирусом. Этот симптом в последнее время ассоциируют с COVID-19, но он может появляться и при других проблемах со здоровьем.

Обоняние люди теряют при длительном насморке и хроническом рините. Чтобы облегчить свое состояние, многие злоупотребляют сосудосужающими каплями. Тогда развивается зависимость от лекарственного препарата, а это приводит к новой форме заболевания.

Мнение экспертов

Врач-отоларинголог Алексей Кошлев заявил, что медикаментозный ринит встречается у 20% людей с острыми и хроническими заболеваниями лор-органов. Состояние развивается, когда человек много закапывает нос различными препаратами. О зависимости можно говорить, если одно и то же лекарство используется больше одной-двух недель. Препараты помогают пациенту легче дышать, но обонятельные рецепторы перестают выполнять свои функции.

Врач Владимир Зайцев заявляет, что капли в нос попадают не только в отделы носоглотки, ответственные за дыхание. Эти средства затрагивают места, где расположены обонятельные рецепторы. Последние повреждаются под воздействием препарата. Чем дольше пациент злоупотребляет определенным лекарственным средством, тем выше шанс окончательной потери обоняния.

Хронический ринит

Сначала человек заражается одним из респираторных вирусов. У него начинает появляться характерная симптоматика: боль в горле, першение, кашель, насморк. Сама простуда, как правило, проходит через неделю, но один из симптомов остается. Неделями, а в отдельных случаях месяцами, могут наблюдаться выделения из носа. Кроме того, присутствует чувство заложенности. Это заболевание и получило название хронический ринит.

Патология развивается по разным причинам. Многие пациенты пытаются лечить насморк самостоятельно, но важно знать, что сосудосуживающие капли можно использовать максимум одну неделю. В противном случае начинается привыкание, а в тканях слизистой происходят изменения.

Капли в нос пересушивают слизистую, поэтому становится больше отека тканей. Состояние заболевшего на фоне всех этих факторов ухудшается. Нередко происходят скачки артериального давления.

Идеальным вариантом должен стать курс лечения под наблюдением врача. От вечной заложенности носа поможет справиться грамотно подобранная терапия. Иногда корнем проблемы выступает искривленная носовая перегородка, которая поддается коррекции.