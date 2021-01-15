 

Ученые разработали быстрый ДНК-тест для выявления вторичной пневмонии у пациентов с COVID-19

15.01.2021, 18:42, Разное
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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого разработали ДНК-тест, призванный определять наличие вторичной пневмонии у больных COVID-19. По словам исследователей, сроки идентификации нового средства тестирования в разы меньше прежних методик.
Как информировали ученые, представляющие Кембриджский университет (Великобритания), новый тест основан на одновременном индуцировании нескольких полимеразных цепных реакций (ПЦР). Данные реакции содействуют увеличению количества бактерий в образце, облегчая их выявление посредством инструментальных методов. Специалисты смогли произвести запуск в одной пробе параллельно сразу нескольких ПЦР-реакций, позволяющих идентифицировать более полусотни различных патогенов, обусловливающих вторичные пневмонии. Ученые пояснили, что новый экспресс-тест базируется на альтернативном подходе, реализующем обнаружение ДНК различных зловредных микроорганизмов. Такая методика позволяет провести тестирование более оперативно и точно. Дело в том, что при традиционном способе выявления, забору мазков у пациента далее сопутствует значительное время, исчисляемое в днях, для проведения анализа из-за необходимости увеличения количества бактерий в образце. Новый же метод позволяет произвести идентификацию всего за четыре часа.

Разработка более прогрессивной методики была необходима, так как пациенты, заболевшие COVID-19, подвержены повышенной опасности заражения рядом вторичных инфекций, самой распространенной из которых является ассоциированная пневмония (болезнь легионеров). В первую очередь, связано это с существенным ослаблением иммунной системы больного вследствие заражения коронавирусом.

Ученые заявили, что новое экспресс-тестирование даст возможность медикам быстрее подбирать необходимый набор антибиотиков для лечения, увеличивая таким образом шансы заболевших на выздоровление. К слову, инновационный метод уже опробован и применяется на практике в британской клинике Адденбрука. Об этом пишет Critical Care.



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