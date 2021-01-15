Археологи обнаружили черепа необычной формы на римском кладбище

15.01.2021, 18:42, Разное

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Археологи из Университета Этвеша Лоранда обнаружили необычные черепа во время раскопок римского кладбища V века н.э. Находки, выявленные в Паннонии (территория современной западной Венгрии), имели удлиненную форму.

По оценкам экспертов, примерно у 51 из 96 мужчин, женщин и детей, захороненных на кладбище древнеримской провинции Мёз-Ичейдулу, головы были продолговатой формы. Руководитель исследования Жофия Рац вместе с командой решила провести сложный анализ с целью выяснить, кто был интернирован на кладбище. В рамках работы проводился изотопный анализ образцов, полученных с костей и зубов останков. Как выяснилось: у 23 жертв на местном уровне не были обнаружены изотопы стронция, что позволяет предположить, что они проживали в других местах.

Черепа были деформированными не только у этих переселенцев, но и у некоторых паннонийцев. Ученые попытались выяснить, почему изменение формы головы произошло в данном регионе Карпатского бассейна после падения Римской империи. Одной из наиболее вероятных версий является то, что необычная форма черепа могла быть способом культивирования групповой идентичности.

Как отметила Жофия Рац, продолговатый череп может означать статус, этническую, семейную или общинную принадлежность. Интересно, что эта территория Европы, не имеющая выхода к морю, долгое время ассоциировалась с практикой модификации человеческих черепов. Биоархеолог Марио Новак из Института антропологических исследований в Загребе предполагает, что искусственно сформированные головы, могли использоваться культурными группами в годы после падения Римской империи. Такая практика, ужасающая по современным стандартам, была визуальным индикатором культурных ассоциаций.

В 2019 году коллеги археолога изучали останки останки трех истощенных мальчиков, обнаруженные в могильной яме на винограднике Германов на востоке Хорватии. Дети, которым на момент смерти было от 12 до 16 лет, предположительно, жили между 415 и 560 годами н.э. – в эпоху, известную как период миграции.

Анализ ДНК останков позволяет предположить, что у одного мальчика, чей череп был увеличен, а лоб был приплюснут, были предки с Ближнего Востока. Второй, чей череп был удлинен по диагонали, почти наверняка имел восточноазиатское происхождение. Череп третьего мальчика, предположительно прибывшего из Западной Евразии, не изменился. Марио Новак добавил, что остается неизвестным, была ли искусственная деформация черепа широко распространенной практикой в Европе в то время.