Добавки с витамином D фактически не защищают простуды

15.01.2021, 18:40, Разное

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Витамин не помог

В исследовании приняли участие 16 тысяч жителей Австралии в возрасте 60-84 лет. Одна часть из них ежедневно получала добавки с витамином D в дозе 60000 международных единиц, вторая – плацебо в течение пяти лет. Ежегодно участники заполняли отчеты о состоянии своего здоровья. 2600 человек вели подробные дневники здоровья в течение восьми зимних недель.

«Наше клиническое исследование показало, что люди, которые принимали добавки с витамином D, заражались простудой или гриппом так же часто, как и те, кто получал плацебо», – рассказала профессор Рейчел Нил (Rachel Neale) из отдела исследования этиологии и профилактики рака Квислендского института медицинских исследований (Австралия), соавтор исследования.

Но его пользу нельзя исключить полностью

У людей, которые получали добавки с витамином, простудные симптомы были немного менее тяжелыми и в среднем длились не так долго. Однако это отличие нельзя назвать клинически значимым – разница в количестве «простудных дней» за зимний сезон составила половину дня. Ученые считают, что эти данные могут говорить о потенциальной пользе добавок для иммунной системы у некоторых людей.

«Эти данные указывают, что витамин D, возможно, немного усиливает иммунную систему, но его назначения всем группам людей едва ли защитит их от гриппа и простуды и не окажет серьезного эффекта на скорость выздоровления», – сказала Нил.

Авторы подчеркивают, что у большей части участников исследования не было дефицита витамина D. Они не исключают, что более выразительный эффект витамин может оказать на людей, которым этого витамина не хватает.

Витамин D и COVID-19

Это исследование было проведено до того, как началась пандемия COVID-19, поэтому не поднимало специфических вопросов, связанных с указанной инфекцией. Авторы считают, что его данные своевременны, поскольку сейчас огромное количество людей во всем мире озабочено вопросом, как усилить свой иммунитет.

«Исследования, которые были опубликованы, указывают, что высокий уровень витамина D может снижать риск заражения и тяжесть течения COVID-19, однако эти исследование имеют серьезные ограничения, их нельзя считать надежными», – считает Нил.