В большинстве регионов России не успевают закупить химикаты для хлорирования крещенских купелей

15.01.2021, 18:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Традиционные крещенские купания могут не состояться на большей части территории России. В пятницу Роспотребнадзор опубликовал новые требования к крещенским купелям. Для предотвращения передачи коронавирусной инфекции вода в них должна быть подвергнута гиперхлорированию.

Гиперхлорирование проточной воды естественных водоёмов в России ранее не проводилось. Предполагается, что для обеззараживания воды даже в такой спокойной реке, как Ока в районе Рязани, необходимо не менее 500 кг гипохлорита натрия в час на одну прорубь. Купель на Волге в районе Самары требует, соответственно 1200 кг химиката в час. До Крещения осталось два дня, и дни эти – выходные. Закупить такое количество гипохлорита натрия вряд ли будет возможно.

Отдел медико-санитарного служения Московского патриархата уже обратился к Роспотребнадзору с предложением провести двойное освящение всех купелей с троекратным целованием креста верующими, что, по мнению священников, позволит избежать распространения инфекции. Однако санитарные врачи настаивают именно на химическом обеззараживании воды.

Губернаторы российских регионов в спешном порядке выделяют бюджетные деньги на закупку химикатов и услуги по их внесению в воду. При правительстве России создана межведомственная комиссия по организации крещенских купаний, которая в круглосуточном режиме мониторит ситуацию. Роспотребнадзор заявил, что ни одна купель не будет освящена без непрерывного обеззараживания воды. Попытки окунаться в неосвящённые проруби обязана пресекать полиция.

—