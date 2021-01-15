Мнение: О новом символе такой знакомой Франции

15.01.2021, 18:18, Разное

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Да, Франция Дюма и Гюго, Дидро и Вольтера, Катрин Денёв и Мишель Мерсье стремительно меняют лицо. Раньше казалось, что её не узнают уже наши дети, а теперь…

Вот небольшой анекдот для затравки. Идёт перекличка учеников во французской школе в долине Луары. Учитель:

— Мухаммед?

— Здесь!

— Мухаммед?

— Здесь!

— Магомет?

— Здесь!

— А где Мухаммед?

— Наверное, все еще тусуется с Мухаммедом. Они всегда вместе!

К чему бы такой тонкий юмор?

Да всё просто. В городе Блуа в долине Луары (это самое сердце белокурой Франции) именно Мухаммед стало тем самым именем, которое чаще всего дают детям мужского пола, родившимся в 2020 году, по данным местных СМИ. Лео и Эйден занимают вторую и третью позиции. А в 2019 году впервые во Франции имя Мухаммед вошло в топ-20 официальных имен, заняв 18-е место.

Что ж, события романа-антиутопии Мечеть Парижской Богоматери разворачиваются во Франции в 2048 году, согласно сюжету. Но кажется, намного раньше он станет не фантастикой, а практически документальным произведением, зарисовкой с натуры.

Интересно, какую из трёх полос на французском флаге заменят тогда зелёной – свободу, равенство или братство?

А новое лицо современной Франции – вот оно, на заглавном фото.

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