 

Кудрин предупредил россиян о третьей волне коронавируса: Расслабиться не удастся

15.01.2021, 18:16, Разное
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По мнению эксперта, 2021 год не будет легче предыдущего. Третья волна пандемии уже обрушилась на европейские страны и скоро придет в Россию. Кудрин допустил, что новая вспышка будет не слабее второй, а, может, и сильнее. “Расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет”, – подчеркнул он.

Глава Счетной палаты сообщил, что российские власти продлили действующие меры поддержки экономики. Скорее всего, в этом году им придется сделать дополнительные шаги в борьбе с кризисом. “Это будет сложный год”, – приводит слова Кудрина РИА Новости.

При этом, отметил экономист, правительство должно помнить и о давних проблемах. Кудрин напомнил, что в России сохраняется большое число бедных. В прошлом году их количество выросло из-за пандемии. В этой связи необходимы структурные реформы в области социальной сферы.

Напомним, общее число заразившихся COVID-19 в стране сегодня составляет 3,5 миллиона. Ежедневный прирост держится на уровне 23-24 тысяч. Полностью выздоровели и покинули больницы 2,9 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 64 тысячи человек.



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