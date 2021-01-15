 

“Потеряли все берега”: таксисты пожаловались на агрегаторы

15.01.2021, 18:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как обратили внимание аналитики, к концу 2020 года стоимость услуг такси в Москве выросла на 40-50%. Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров рассказал, что произошло это из-за роста стоимости топлива, комплектующих для автомобиля, его обслуживания, а также увеличения цены самих машин. Причем платить за все это приходится самим таксистам, пожаловался он.

Исправить ситуацию возможно, считает Александр Макаров. Для этого, уверен он, необходимо разобраться с компаниями-агрегаторами услуг такси. “Они потеряли все берега, и аппетиты у них неумеренные с их арендной платой”, – цитирует “Радио 1” председателя профсоюза московских таксистов. Он отметил, что такие компании избегают того, чтобы нанимать водителей к себе в штат, тем самым уходя от ответственности. Тем временем у шоферов после вычета всех необходимых выплат на руках остается меньше прожиточного минимума.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Мнение: Улица Кадырова

06.09 / Франция: старшего офицера подозревают в шпионаже в пользу России

10.08 / “Простой несвойственен”: Лолита восхитила поклонников имитацией “танца на пилоне”

25.06 / Мнение: Сталин об Иване Грозном, судьба верного ленинца и высшее образование в 1918 году

29.10 / Сознательность вместо ограничений

23.10 / Умер отец рэпера Басты

04.01 / Эксперты назвали правила идеальной машины для пенсионера в России

19.10 / В мире: Кто продаст Ирану оружие вопреки запрету США?

29.06 / Мнение: То, чего вы не знали о лотереях

08.10 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 октября 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска