Что снято, то и было

15.01.2021, 18:14, Разное

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IX документальный фестиваль «Новой» при участии «Артдокфеста» завершен.

Более 75 000 посетителей. Для авторского неигрового кино цифра более чем внушительная. Спасибо за ваши отзывы в соцсетях. Состоялось второе рождение картин, у которых заведомо сложная судьба. А в качестве постскриптума мы предложили коротко проанализировать показанные работы новому поколению кинокритиков, выпускников Московской школы кино, факультета «Практическая кинокритика» (куратор Всеволод Коршунов).

Что снято — то и было. Рецензия на фильм «Кино эпохи перемен» Кадр из фильма «Кино эпохи перемен»

Документальная комедия «Кино эпохи перемен» — непростая, но увлекательная история Свердловской киностудии в лихие 90-е. Войны с кредиторами, стрелки с бандитами, денежные махинации — лишь некоторые из событий, которые пережили сотрудники киностудии в те времена.

Федорченко написал сценарий 20 лет назад: он задумывал фильм, похожий на боевик. Но приступить к съемкам смог только в 2018-м. К тому времени эмоции притупились, и накал абсурда тех лет стал восприниматься как то, над чем можно смеяться с грустью в глазах.

Основная часть фильма снята на бывшей территории Свердловской киностудии. Сейчас там ТЦ «Сити Центр», по которому без стеснения разгуливают герои и предаются воспоминаниям. Интервью проходят в коридорах, на матрасе мебельного магазина, среди лыж и купальников — в местах, где раньше были ключевые точки киностудии. Истории героев визуализируются при помощи анимации и кадров из фильмов: например, звучит история о зеркале, когда-то висевшем в холле на лестнице, на нем один мальчишка когда-то выцарапал нецензурное слово из трех букв. А следом кадры из старого фильма, где присутствует то самое зеркало, и анимация воспроизводит хулиганское действие.

Рассказы героев фильма — это больше про ностальгию, чем про факты. Все разговоры напоминают теплую встречу закадычных друзей, которые не виделись долгие годы, и пережитые события оказываются на грани между воспоминаниями и байками про 90-е, в которых отличить реальность от субъективной памяти практически невозможно. Это не значит, что в фильме что-то придумано: все рассказано так, как помнят участники тех событий. Как говорится в незабываемом фильме Алексея Федорченко «Первые на Луне»:

«Что было — то и снято. Что снято — то и было».

Елена Ганьшинакинокритик

«Кино эпохи перемен»

Режиссер и сценарист: Алексей Федорченко

Операторы: Артем Анисимов, Андрей Ветошкин

Продюсеры: Дмитрий Воробьев, Алексей Федорченко

Композитор: Роман Цыпышев

Звукорежиссер: Тимофей Шестаков

Россия, 2019

Даты показа: 2 января. Фильм-открытие IX докфеста «Новой» и «Артдокфеста»

А для чего? Рецензия на фильм «Уездный город Е» Кадр из фильма «Уездный город Е»

Небольшой город Ельня в Смоленской области верно и гордо хранит память о Великой Отечественной войне. И если с верностью все более или менее понятно («память сердца», как водится, сильнее «памяти рассудка»), то откуда произрастает сегодня эта гордость, с которой дети читают стихи на День Победы и рассказывают о подвиге тех, кого история записала в герои не то чтобы совсем добровольно?

Воспевание великого прошлого на фоне обесценивания скудного на подвиги настоящего прочно укоренилось в школьных планах воспитательной работы. «Ты понимаешь, о чем поешь?» — спрашивает известный артист из Москвы девятиклассницу в военной форме. Та споро отчитывается по датам начала и конца войны, убеждая мэтра эстрады в своей осведомленности. Тире между двумя этими датами масштабируется в сознании девочки настолько, что ей уже трудно вспомнить любимое место в городе, не связанное с войной.

Старшеклассницы разбирают автомат на скорость, малыши с интересом слушают об устройстве гранаты — авторская интонация безоценочна, так что эти кадры у одного зрителя вызовут оторопь, у другого — умиление.

Параллельно рассказывается история жителя Ельни, занимающегося поисками останков солдат, погибших в этих местах во время наступательной операции 1941 года. Потери советской армии составили тогда более 30 тысяч человек, по сей день многие из них не захоронены. Поисковик горько скажет, что они умирали не для того, чтобы мы вот так жили. Но вопрос «а для чего?» задавать опасно — рискуешь прослыть шпионом.

Фильм высвечивает тревожное противостояние травмированной народной памяти и воинствующей эскалации милитаризма. Сильней «любви к родному пепелищу» и «любви к отеческим гробам», о которых писал еще Пушкин, к «чувствам дивно близким» — разрастающаяся без меры любовь к великому военному прошлому.

Маргарита Комиссаровакинокритик

«Уездный город Е»

Режиссер, оператор: Дмитрий Боголюбов

Сценаристы: Дмитрий Боголюбов, Анна Шишова

Продюсеры: Владислав Кеткович, Симоне Бауманн, Филип Ремунда

Звукорежиссер: Ян Ченек

Россия, 2019

Даты показа: 3 января

Хомо люденс. Рецензия на фильм «Секретарь по идеологии» Кадр из фильма «Секретарь по идеологии»

Хоронили-хоронили, да не выхоронили.

Заколачивали, закапывали, в железную клетку прятали, да не выпрятали.

Каялись, в жертву приносились, всё одно — не упокоенными остаются Варламы.

Режиссер Юрий Пивоваров также пробует погрести прошлое — через товарища Лукьянова. Но на могиле — цветам расти. И пробивается сквозь плотный слой земли покойного Иван Комендантов, юноша шестнадцати лет в кирзовых сапогах, слюной начищенных, да в будёновке, то ли на площади ради услады глаз приезжей публики купленной, то ли с самого «генерала» конной армии снятой.

Иван Комендантов пьет водку с яблочным соком, мечтает об аттестате зрелости, слушает группу «Комсомольск», с рвением бросается в бой за правое (левое) коммунистическое дело. Только вот авантюры секретаря по идеологии заканчиваются постукиванием по шапке товарищами, посты повыше занимающими. И остается румяному Ивану с установкой «вперед батьки не лезть» отбивать «девушку-иноверку» у юного комсомольца, удерживая общность взглядов молодых коммунистов.

Фильм Пивоварова — ответ покойному Расторгуеву. «Секретарь по идеологии» — другая сторона «Национал-школоты». Иван Иваном погоняет, а коммунист — националистом. Ровесники в разных «лагерях», но выступают против одной «либеральной силы», страной управляющей, страну разлагающей. И если Александр Расторгуев настороженно внимал воззрениям объекта в кадре, то Пивоваров откровенно иронизирует над своим неуклюжим «героем», что, как погребенный выше Лукьянов, спасением утопившегося и на дне разложившегося занимается.

Ваня играет. Ваня играется. Не прижившись среди одноклассников, пробует найти свое место в давно иссохшем болоте истории.

Ваня ступает. Ваня оступается. Пивоваровский герой восполняет невнимание через переодевание и культивирование мертвых ценностей. Расторгуевский — через лепку немецких танков и управление пластилиновой армией солдат.

Но однажды аттестат зрелости все же будет получен. И человек играющий превратится в человека недоумевающего, реальностью по голове огорошенного. Ну а пока — приятной сказки.

Катя Комаровакинокритик

«Секретарь по идеологии»

Режиссер, сценарист, оператор: Юрий Пивоваров

Продюсеры: Юрий Пивоваров, Марина Разбежкина

Россия, 2019

Дата показа: 4 января

Призыв к рефлексиям. Рецензия на фильм «Миры Маргариты» Кадр из фильма «Миры Маргариты»

Образ отражает жизнь, фиксируя ее уникальность (А. Тарковский. «Лекции по кинорежиссуре»)

Снятый в подражание эстетике самого парадоксального русского режиссера, фильм «Миры Маргариты» — реконструкция событий жизни знаменитой актрисы Маргариты Тереховой: от детства до знаменательного юбилея. Той, что сыграла главную роль в фильме «Зеркало», крепко засевшем в ДНК каждого из нас.

Цветное кино уходит в черно-белые тона и вновь возвращается к цвету. Точно так же чередуются постановочные кадры, анимация и отрывки из фильмов, в которых играла Терехова. Говоря телевизионным языком, к подобным приемам авторы прибегают, когда рассказать о человеке нужно, но не хватает «картинки». Здесь схема работает иначе. Из отдельных фрагментов жизни образуется полотно, на котором практически не видны «стежки», соединяются куски «ткани» из разного материала. Возникает атмосфера сновидения, в котором естественны перемещения из одного пространства в другое, подмена лиц и масок.

«Миры Маргариты» — еще одна попытка исследовать космос женщины, не абстрактной, вполне конкретной. Сделать это более-менее объективно у авторов не было задачи, да и возможности: Терехова с некоторых пор перестала давать интервью. В такой ситуации встает неизбежный вопрос: насколько этично без участия личности делать про нее фильм? Пусть это и публичный человек. Или популярные люди и их жизнь — это немного другое: «доступный материал», который остается в вечности для разных поколений, как и великие произведения кинематографа?

Надо сказать, что и творчество Тарковского не раз подвергалось этическим разборам. Оправданно ли мучить животных ради кадра в фильме? Такие вопросы, увы или к счастью, не предполагают точного ответа. Скорее, призывают к рефлексии. Как и фильм Владимира Карабанова.

Алина Лебедевакинокритик

«Миры Маргариты»

Режиссер: Владимир Карабанов

Сценаристы: Владимир Карабанов, Анна Терехова

Оператор: Николай Гиляров

Продюсер: Михаил Дегтярь

Россия, 2019

Дата показа: 5 января

«Катюша» или Христос Воскресе? Рецензия на фильм «Святое место» Кадр из фильма «Святое место»ПРОДОЛЖЕНИЕ

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