США сократили контингенты в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс. человек в каждой стране

15.01.2021, 18:08, Новости дня

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Пентагон сообщил, что США сократили контингенты в Афганистане и в Ираке до 2,5 тысячи человек в каждой стране.

И.о. министра обороны США Кристофер Миллер сообщал, что численность американского контингента в Афганистане и Ираке до 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в каждой стране в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа и планом по перегруппировке сил, передает РИА «Новости».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном митинге в Дейтоне, штат Огайо заявил, что участие во множестве глупых бесконечных войн было одной из причин «истощения» вооруженных сил США. 8 сентября Трамп обвинил Пентагон в ведении бесконечных войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное». На следующий день глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что в сентябре США намерены сократить численность войск в Ираке до 3 тыс. человек, а к ноябрю численность войск США в Афганистане сократится до 4,5 тыс. человек.