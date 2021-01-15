 

Голикова назвала дату начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

15.01.2021, 18:08, Новости дня
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Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник 18 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с ведущими эпидемиологами.

Информацию об этом передает ТАСС.

В среду глава государства Владимир Путин поручил на следующей неделе перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.



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