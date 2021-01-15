 

Вкус Монако: Шарлотта Казираги в рекламной кампании Chanel

15.01.2021, 18:04, Разное
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Дом Chanel представил рекламную кампанию новой весенне-летней коллекции Prêt-à-Porter, созданной креативным директором Виржини Виар. Лицом кампании стал новый амбассадор французской марки – Шарлотта Казираги.

Шарлотта Казираги для ChanelСъемки под руководством фотографов Инез ван Ламсвеерде и Винуда Матадина прошли в знаковом месте – в том числе, на знаменитой вилле La Vigie, расположенной неподалеку от курорта Рокбрюн-Кап-Мартен. Здесь часто останавливался бывший креативный директор Chanel Карл Лагерфельд, друживший с матерью Шарлотты — принцессой Каролиной. Здесь же два года назад прошел прием по случаю свадьбы Казираги и Димитрия Рассама.

Шарлотта Казираги для ChanelО том, что Шарлотта Казираги стала новым амбассадором Chanel, было объявлено в декабре, а с 1 января она официально вступила в должность. Племянница князя Монако с юных лет питает теплые чувства к Chanel, в 2012 году впервые приняв участие в проекте бренда – она снялась для книги The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld. В ближайшее время Chanel, Виар и Казираги представят проект под названием Les Rendez – vous littéraires rue Cambon (“Литературные встречи на улице Камбон”), который отразит любовь Габриэль Шанель и Карла Лагерфельда к литературе. 

Шарлотта Казираги для Chanel



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